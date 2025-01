Atualização sobre lesão de Jalen Hurts: Eagles QB pratica totalmente, a caminho de retornar para o jogo wild-card contra Packers

FILADÉLFIA – O Philadelphia Eagles teve Jalen Hurts de volta a um campo de futebol pela primeira vez em 17 dias na quarta-feira, enquanto o quarterback treinava com o time em capacidade limitada. dói, foi listado como participante pleno no treino de quinta-feira, colocando o veterano no caminho certo para retornar do protocolo de concussão e iniciar o jogo wild card de domingo contra o Green Bay Packers.

“Ele parecia muito bem hoje”, disse um entusiasmado Jordan Mailata na quarta-feira. “Foi incrível tê-lo de volta. Aquela energia estava lá. Ele voltou com muita energia. Já estive lá antes com uma concussão e você quer voltar o mais rápido possível.

“Demorou algum tempo, mas ele saiu e não perdeu o ritmo. Ele parecia bem.”

Na parte do treino de mídia no Lincoln Financial Field, a única dificuldade que Hurts parecia ter era colocar as ombreiras. Enfrentando o frio extremo com a sensação de vento que fazia sentir o clima da adolescência, lá estava Hurts, sem mangas e com luva na mão esquerda, jogando bola com facilidade e trabalhando nos passes jogada a jogada.

“No primeiro treino ele parecia afiado e pronto, então foi um ótimo treino”, disse Lane Johnson. “Estava ventando. Foi um bom treino no estádio.”

Os Eagles também estavam a todo vapor para se preparar para o confronto de domingo contra os Packers, uma mudança em relação às quartas-feiras anteriores, quando o time só usava capacete ou fazia passes nos últimos meses da temporada. Isso foi para limitar o desgaste na preparação para os playoffs, mas agora não há freio.

Esses treinos acolchoados também foram realizados em 2017, ano em que os Eagles venceram o Super Bowl.

“Não encaramos nada levianamente, não negligenciamos ninguém”, disse Johnson. “Sabemos que é uma situação de vida ou morte nos playoffs, então o técnico prega sobre manter o principal como principal e é assim que você ganha jogos… Você tem que limitar os erros e o time que faz isso”. talentos como esse tendem a funcionar, então é nisso que nos concentramos.”

Hurts está tentando se tornar o primeiro quarterback a fazer cinco ou menos tentativas de passe nos últimos três jogos da temporada e, em seguida, começar e vencer um jogo de playoff desde Donovan McNabb em 2002.

“É sempre bom vê-lo de volta. Espero que ele tenha se sentido muito bem”, disse Darius Slay. “Estou realmente mais preocupado com a saúde dele do que apenas com jogar. O cérebro estará lá para sempre.

“Contanto que ele esteja bem, estou ótimo.”