Atualização sobre lesão de Joel Embiid: Sixers enfrentam pelo menos mais uma semana devido a inchaço no joelho esquerdo

A estrela do Philadelphia 76ers, Joel Embiid, que perdeu os últimos seis jogos devido a uma torção no pé esquerdo e disputou apenas 13 dos 39 jogos do time nesta temporada, ficará afastado dos gramados por pelo menos mais uma semana. a equipe anunciou na sexta-feira. Após o treino de quinta-feira, Embiid “sentiu aumento do inchaço no joelho esquerdo”, segundo os Sixers, e, a conselho da equipe médica da equipe e de médicos externos, receberá tratamento para o inchaço e perderá a próxima viagem. jornada. O Embiid será reavaliado em aproximadamente 7 a 10 dias.

Devido a lesões, a temporada 2024-25 foi um pesadelo para Embiid e para a Filadélfia. Quase na metade, os Sixers estão com 15-24 anos e em 11º lugar na Conferência Leste. Para piorar a situação, eles estão prestes a começar a parte mais difícil da sua agenda. Esta viagem de três jogos começa com um confronto consecutivo contra o Pacers e o Bucks neste fim de semana e termina em Denver na próxima terça-feira. Depois disso, a Filadélfia receberá os Cavaliers em 24 de janeiro e visitará os Bulls na noite seguinte, antes de uma partida de cinco jogos contra Lakers, Kings, Nuggets, Celtics, Mavericks e Heat.

Embiid teve média de 24,4 pontos, 7,9 rebotes e 3,8 assistências em 29,4 minutos por jogo nesta temporada. Ele se vestiu pela última vez em 4 de janeiro, na vitória por 123 a 94 contra o Brooklyn Nets.

Andre Drummond, reserva de Embiid, perdeu os últimos seis jogos dos Sixers devido a uma torção no dedão do pé esquerdo, mas participou plenamente do treino de sexta-feira. Guerschon Yabusele começou no centro, mas não treinou na sexta-feira, e o estreante Adem Bona assumiu o centro na segunda unidade. Paul George (tornozelo), Kyle Lowry (quadril) e KJ Martin (pé) também não treinaram pelos Sixers.