Atualização sobre lesão de Jonathan Kuminga: a ausência de três semanas do atacante do Warriors pode afetar o prazo de negociação

O atacante do Golden State Warriors, Jonathan Kuminga, ficará afastado por pelo menos três semanas devido a uma entorse “significativa” no tornozelo direito. a equipe anunciou domingo. Kuminga foi submetido a uma ressonância magnética no mesmo dia que revelou a extensão dos danos.

“Brutal”, disse o técnico do Warriors, Steve Kerr, durante sua coletiva de imprensa antes do confronto de domingo contra o Sacramento Kings. “JK tem jogado muito bem e obviamente ele é uma parte muito importante do que estamos fazendo e é nosso artilheiro e finalizador mais atlético. E ele tem jogado muito bem, então é difícil. Nos sentimos bem com nossa profundidade e nossa capacidade de suportar a derrota, então Kyle (Anderson), Moses (Moody), esses caras terão mais oportunidades e estou animado com isso.”

Kuminga se machucou durante a vitória dos Warriors sobre o Memphis Grizzlies no sábado. No final do segundo quarto, ele se levantou para contestar um chute de Jake LaRavia, que sofreu falta de Dennis Schroder no processo. No meio de todo o trânsito, que também incluía Andrew Wiggins e Brandon Clarke, que brigavam por espaço embaixo da cesta, Kuminga pousou desajeitadamente. Ele saiu imediatamente do jogo e não voltou.

Como observou Kerr, Kuminga tem jogado extremamente bem ultimamente, com destaque para jogos consecutivos de 34 pontos logo após o Natal. Na temporada, ele tem médias de 16,8 pontos, cinco rebotes e 2,2 assistências, todos recordes de sua carreira.

Antes da lesão, esta já era uma temporada estressante para Kuminga, que não assinou prorrogação com os Warriors antes da temporada e será agente livre restrito no verão. Como resultado de sua situação contratual e da ambição dos Warriors de aproveitar ao máximo qualquer janela restante com Steph Curry e Draymond Green, Kuminga tem sido objeto de vários rumores comerciais.

É muito cedo para dizer como esta lesão pode afetar essas conversas. O prazo de negociação é 6 de fevereiro e, dependendo de como for a recuperação de Kuminga, ele pode não estar de volta à quadra até lá. Da forma como Kuminga jogava antes da torção no tornozelo, os Warriors podem não querer movê-lo de qualquer maneira.

De modo geral, antes da vitória sobre os Grizzlies, Kerr disse“Tivemos altos e baixos este ano, mas gostamos do grupo, gostamos das pessoas que temos e queremos muito ver como vamos jogar no próximo mês. E depois manteremos as nossas opções em aberto.”

Entrando no domingo, os Warriors estavam com 18-16, colocando-os em oitavo lugar na lotada Conferência Oeste.