Atualização sobre lesão de Zay Flowers: Ravens WR tem ‘uma chance’ de enfrentar Bills na rodada divisional, apesar do status questionável

O Baltimore Ravens pode ter que tentar vencer outro jogo dos playoffs sem o recebedor do Pro Bowl. Zay Flowers, depois de perder a vitória do time no wild card sobre o Steelers devido a uma lesão no joelho, não treinou esta semana e está oficialmente listado como dúvida para o próximo confronto dos playoffs contra o Buffalo Bills.

Apesar desse status duvidoso, o técnico John Harbaugh disse aos repórteres na sexta-feira que Flowers tem “uma chance” de jogar na rodada divisional de domingo à noite, mesmo sem treinar esta semana.

Flowers que se machucou na vitória do Baltimore na semana 18 sobre o Cleveland Browns supostamente teve uma “manca perceptível” no túnel após a vitória do último sábado sobre o Pittsburgh. Flowers não pratica desde que sofreu a lesão.

Flowers, escolhido no primeiro turno em 2023, se tornou o wide receiver número 1 que os Ravens certamente esperavam que ele fosse quando o convocaram. Depois de uma temporada de estreia de sucesso, Flowers teve uma campanha ainda melhor em 2024, que incluiu sua primeira seleção no Pro Bowl. Suas 1.059 jardas recebidas nesta temporada empataram o nono maior total em uma única temporada na história da franquia.

Apesar da ausência de Flowers, o ataque dos Ravens dominou a defesa dos Steelers na rodada do wild card. O ataque de Baltimore acumulou 464 jardas no total, incluindo 299 no solo. Lamar Jackson passou 16 de 21, incluindo passes para touchdown para o running back Justice Hill e o wide receiver e escolha do primeiro turno de 2021, Rashod Bateman, que obteve o recorde de sua carreira com nove passes para touchdown durante a temporada regular.

Se Flowers não puder ir, espere que os Ravens continuem se concentrando em estabelecer a corrida contra os Bills, que permitiu que Derrick Henry corresse para 199 jardas enquanto os Ravens conquistavam uma vitória por 35-10 sobre Buffalo na semana 4. Fique tranquilo, Jackson irá também faz arremessos aéreos contra uma defesa do Bills que permitiu o 24º maior número de jardas de passe na temporada. NFL durante a temporada regular.