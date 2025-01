Atualização sobre lesões de Jalen Hurts: Eagles QB presente na turnê do time, esperado para retornar para a abertura dos playoffs

FILADÉLFIA – Jalen Hurts perdeu os dois últimos jogos pelo Philadelphia Eagles, já que o quarterback permanece no protocolo de concussão da NFL. No entanto, o final da temporada regular de domingo contra o New York Giants deve ser o último jogo que Hurts perderá antes de retornar à ação.

O repórter da CBS Sports AJ Ross, que cobre o jogo dos Eagles na semana 18 contra os Giants, disse no “That Other Pregame Show” que Hurts esteve presente na turnê oficial do time no domingo, o que significa que o quarterback dos Eagles está progredindo em todos os cinco jogos da liga. siga o protocolo de concussão para retornar a tempo para o primeiro jogo dos playoffs do time na próxima semana.

Hurts perdeu os últimos dois jogos devido a uma concussão, embora também não tenha jogado esta semana, com os Eagles conquistando a segunda colocação e sendo eliminados da corrida pela vantagem de jogar em casa. Os Eagles estão descansando vários titulares esta semana, incluindo Saquon Barkley, o que significa que não se espera que Hurts jogue esta semana, mesmo que ele saia do protocolo de concussão.

Hurts realizou boa parte das repetições mentais durante o passo a passo de sábado, enquanto observava Tanner McKee se preparar para sua primeira largada, de acordo com Ross. O quarterback da terceira seqüência dos Eagles fez dois touchdowns na semana passada, aliviando Kenny Pickett na vitória da Filadélfia sobre o Dallas Cowboys. Pickett, que jogou até a vitória da semana passada com costelas quebradas, está ativo para o jogo de domingo.

Independentemente do que acontecer esta semana, os Eagles deverão ter o Hurts para o primeiro jogo dos playoffs no próximo fim de semana.