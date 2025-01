Atualização sobre lesões dos comandantes: Washington leva grande golpe na linha O, perde titular para o resto dos playoffs com ACL rompido

Os Washington Commanders obtiveram uma grande vitória por 45-31 sobre o Detroit Lions no sábado à noite na Rodada Divisional da NFC para avançar para seu primeiro jogo do campeonato da NFC desde 1991, quando venceram o campeonato pela última vez. Super Bowl.

No entanto, a equipe não saiu ilesa de Detroit. O técnico Dan Quinn anunciou que o guarda-direito titular Sam Cosmi ficará afastado até o final da temporada devido a uma ruptura no ligamento cruzado anterior que sofreu no sábado à noite.

“Sim, infelizmente há notícias difíceis para Sam. Ele tem uma lesão no ligamento cruzado anterior que o deixará de lado pelo resto da temporada”, Quinn. disse no domingo. “Então ele tem sido uma grande parte do que estamos fazendo, especialmente no interior. É um grande negócio. O jogador e o homem.”

Na tarde de domingo, Cosmi postou uma mensagem aos fãs de Washington no Instagram:

“Derrubado, mas nunca nocauteado. Que sonho esta temporada tem sido para mim. Ver o Detran cheio de orgulho depois de anos de espera me trouxe muita alegria. Poder jogar ao lado dos meus irmãos todos os dias e lutar por algo maior do que eu é algo pelo qual sou extremamente grato. Estou com o coração partido porque minha temporada foi interrompida, mas sei que nossa jornada ainda não acabou. Vá ganhar tudo, pessoal. Comandante Nação, até a próxima temporada.

Julgamentos de testemunho.”

Cosmi, escolhido no segundo turno de 2021, foi titular em todos os jogos pelos Commanders desde o início da temporada de 2023. Ele começou sua carreira como atacante antes de passar para a guarda direita em 2024, sua primeira temporada jogando por Quinn e pelo coordenador ofensivo Kliff. Kingsbury. Sua nota de bloqueio de passes de 73,3 no Pro Football Focus nesta temporada ficou em 14º lugar no NFL entre guardas.

Trent Scott, um veterano não draftado da NFL há sete anos que jogou por quatro times diferentes, parece ser o líder para substituir Cosmi na guarda direita no ataque. Ele começou sua carreira na NFL no Grambling State com o Los Angeles Chargers (2018-2019) antes de jogar duas temporadas com o Carolina Panthers (2020-2021) e depois com o Pittsburgh Steelers em 2022. Washington assinou com Scott um contrato de um ano. . em 2023 antes de trazê-lo de volta em 2024. Ele foi titular em 23 de seus 88 jogos na NFL na carreira, incluindo três de seus 27 jogos da temporada regular. Ele brincou com os comandantes.