Atualização sobre lesões dos Eagles: Jalen Hurts retorna aos treinos antes dos playoffs apareceu originalmente em NBC Sports Filadélfia

A notícia que todos esperavam ouvir: Jalen Hurts voltou a treinar na quarta-feira.

“Estará lá hoje”, disse Sirianni pouco depois do meio-dia de quarta-feira. “Nós lhe daremos o relatório da lesão após o treino. Veremos como vai. Mas lhe daremos o relatório da lesão após o treino de hoje.”

Poucas horas depois, Hurts entrou em campo no Linc. Hurts era oficialmente um participante limitado.

Esta foi a primeira vez que Hurts voltou ao campo de treino desde que sofreu uma concussão em 22 de dezembro. Hurts perdeu duas semanas inteiras de treinos e dois jogos devido à concussão. Sirianni não informou se haverá restrições ao Hurts para começar a semana.

Aqui está o relatório completo de lesões do treino de hoje:

eu não pratiquei: G Trevor Keegan (doença)

Limitado: WR AJ Brown (joelho/repouso), QB Jalen Hurts (concussão/dedo do pé esquerdo), QB Kenny Pickett (costelas), RB Will Shipley (tornozelo)

Completo: TE Grant Calcaterra (ombro), LB Nakobe Dean (abdômen), TE Dallas Goedert (joelho), DE Bryce Huff (pulso), DT Byron Young (músculo posterior da coxa)

Os Eagles treinaram na tarde de quarta-feira no Lincoln Financial Field porque os campos do Complexo NovaCare estão congelados. Eles receberão os Packers no Linc no domingo às 16h30 na rodada wild card.

Os Eagles ficaram sem Hurts nos dois últimos jogos da temporada regular, depois que ele sofreu uma concussão contra os Commanders em 22 de dezembro. Hurts foi expulso do jogo após apenas 12 jogadas e está em protocolo de concussão desde então.

Apesar da ausência de Hurts nas últimas semanas, Sirianni disse que não está preocupado com a ferrugem.

“É por isso que você pratica”, disse Sirianni. “É por isso que você passou pelo processo de prática e por todas as coisas que você faz na prática para estar na mesma página e fazer tudo lá. Sentimos que praticamos com um nível de intensidade muito elevado. É por isso que você sai e faz essas coisas.”

Embora o retorno de Hurts aos treinos não signifique necessariamente que ele superará o protocolo de concussão a tempo para o jogo de domingo, todas as indicações são de que Hurts retornará para os playoffs. Na terça-feira, os Eagles até dispensaram o quarterback reserva Ian Book, o que foi outro forte sinal sobre a disponibilidade de Hurts.

No jogo antes de sofrer a concussão, Hurts fez um de seus melhores jogos da temporada. Contra o Steelers, ele completou 78% de seus passes para 290 jardas e 2 touchdowns. Esse desempenho veio depois de uma vitória acirrada sobre o Carolina Panthers, que levantou muitas questões sobre o ataque de passes.

Em 15 partidas neste ano, Hurts tem um recorde de 12-3, mas foi eliminado na derrota de Washington no primeiro quarto. Ele completou 68,7% de seus passes para 2.903 jardas com 18 touchdowns e 5 interceptações na temporada regular. Ele também correu 630 jardas e 14 touchdowns.

Nos primeiros 4 jogos da temporada, Hurts virou a bola 7 vezes, mas nos últimos 11 jogos fez apenas 3.

Com o Hurts retornando aos treinos na quarta-feira, parece provável que os Eagles tenham todos os 22 titulares ofensivos e defensivos saudáveis ​​para a primeira rodada dos playoffs.

Assine o Eagle Eye onde quer que você receba seus podcasts:

Podcasts da Apple | Música do YouTube | Spotify | Costureira | transmissão simples | RSS | Assista no YouTube