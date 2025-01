Atualização sobre o contrato de AJ Styles, WrestleMania 42, Jordynne Grace e mais

Vamos mergulhar nos últimos rumores e notícias da WWE!

Enquanto a promoção baseada em Stamford se prepara para dois megaeventos consecutivos, incluindo o Main Event de Saturday Night e o primeiro PLE de 2025, o Royal Rumble, rumores e especulações correm soltos entre os fãs.

A especulação é o passatempo favorito dos fãs da WWE, pois eles adoram discutir e debater muitas facetas do jogo de luta livre profissional. Na edição de hoje do Rumor Roundup, cobrimos os últimos rumores entre os fãs, incluindo rumores sobre o contrato de AJ Styles, WrestleMania 41, Jordynne Grace vindo para a WWE e muito mais.

Atualização sobre o contrato de AJ Styles com a WWE

‘The Phenomenal One’ AJ Styles está ausente da programação da WWE desde outubro de 2024, quando lutou com Carmelo Hayes. Styles retornou após um hiato de três meses na data especificada durante o Friday Night SmackDown.

Porém, em sua primeira noite de volta, Phenominal One machucou o tornozelo, forçando-o a sair de ação mais uma vez. De acordo com um relatório recente da Fightful, o contrato de Styles estava chegando ao fim antes de ele sofrer a lesão, e essa lesão pode levar a promoção a prorrogar seu contrato para compensar o tempo perdido.

Wrestlemania 42

Conforme mencionado acima, a promoção baseada em Stamford está programada para começar o primeiro PLE de 2025 no próximo mês em Indianápolis. Antes do Royal Rumble PLE, novos relatórios sugerem que Nova Orleans é a favorita para sediar a WrestleMania 42, que acontecerá no próximo ano.

PWInsider informou que Nova Orleans é atualmente a favorita para sediar a WrestleMania 42 no próximo ano. As discussões sobre a Louisiana como um possível local já acontecem há semanas e o boato está ganhando força localmente. Os relatórios também acrescentam que Indianápolis está sendo considerada uma possível cidade-sede da WrestleMania em 2027.

Além disso, o WrestleVotes informou anteriormente que a promoção estava planejando sediar um evento de imprensa da WrestleMania em Nova Orleans durante o fim de semana do Super Bowl. No entanto, de acordo com uma atualização recente, a promoção está “reconsiderando” os planos de realizar o pontapé inicial da WrestleMania durante o fim de semana do Super Bowl em Nova Orleans.

TNA estrela Royal Rumble 2025

A promoção baseada em Stamford anunciou recentemente uma parceria plurianual com a TNA (Total Nonstop Action Wrestling) que visa “criar oportunidades de crossover sem precedentes dentro da programação da WWE e da TNA para NXT Superstars e TNA Wrestling Stars”.

De acordo com relatórios recentes do PWInsider Elite, houve um progresso notável antes do Royal Rumble PLE na parceria recém-formada. De acordo com fontes criativas da WWE, já foi feita uma proposta para que pelo menos uma das principais estrelas da TNA se junte ao próximo combate Royal Rumble masculino da WWE.

Embora estrelas da TNA tenham aparecido no Royal Rumble feminino, este relatório refere-se especificamente ao combate masculino.

Jordynne Grace na WWE

O contrato da estrela da TNA Jordynne Grace com a promoção expirou logo após o PPV do TNA Genesis 2025 em 19 de janeiro. Os relatórios agora sugerem que ela agora está destinada à WWE e se reportará ao WWE Performance Center.

TNA Genesis foi supostamente a última noite de Jordynne Grace com a TNA. A crença é que ela é #WWE-Destinado e esperado a fazer parte do Royal Rumble feminino. pic.twitter.com/1lr6GZ13Nv -KN Wrestling (@knwrestling) 20 de janeiro de 2025

Grace foi removida da página do elenco da TNA Wrestling e deverá fazer parte do 2025 Women’s Rumble. Grace enfrentou Tessa Blanchard em sua última luta no TNA Wrestling Genesis.

