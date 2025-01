Atualização sobre o retorno de Goldberg antes da estreia do WWE RAW na Netflix: relatórios

A última aparição da lenda da WWE na WWE foi no Bad Blood 2024 PLE

A lenda da WCW e da WWE, Bill Goldberg, se aposentará oficialmente do wrestling profissional em 2025. Muitos fãs estavam especulando sobre seu retorno no histórico episódio de estreia do Monday Night Raw no Netflix, que emana hoje à noite do Intuit Dome.

Contrariando as expectativas dos fãs, o retorno da lenda da WCW foi adiado e agora está agendado para o final deste mês, em vez do evento desta noite. A última aparição de Goldberg na WWE foi no Bad Blood 2024 PLE, onde se envolveu em um confronto acirrado com o campeão mundial de pesos pesados ​​​​Gunther.

No entanto, sua última aparição no ringue para a promoção foi em 2022, no Elimination Chamber PLE, onde perdeu para o então WWE Undisputed Champion Roman Reigns. O OTC está programado para enfrentar Solo Sikoa esta noite no show de estreia em uma partida tribal onde o Ula Fala está em jogo.

De acordo com Dave Meltzer do The Wrestling Observer, a promoção planeja apresentar as principais estrelas nos próximos episódios da marca Red. Goldberg aparecerá no show da marca Red em 27 de janeiro, que acontecerá em Atlanta, Geórgia.

Goldberg tem um relacionamento profundo com a cidade, tendo jogado pelo Atlanta Falcons (NFL) na década de 1990 e mais tarde se tornando uma das principais estrelas da WCW. WCW era uma organização com sede em Atlanta que foi um dos principais concorrentes da WWE e mais tarde foi adquirida pela promoção com sede em Stamford em 2001.

O membro do Hall da Fama provavelmente lutará no que seria sua partida de aposentadoria, sendo um provável oponente ‘The Ring General’ Gunther. A promoção pode usar a interação acalorada do Bad Blood 2024 PLE entre os dois como ângulo para este confronto.

Vince McMahon prometeu a Goldberg uma partida de aposentadoria adequada na WWE

O Hall da Fama da WWE já havia revelado que o ex-chefe da WWE, Vince McMahon, prometeu-lhe um jogo de aposentadoria e uma despedida adequada. No entanto, ele nunca conseguiu tal luta na promoção até agora.

Durante uma aparição na SEC Network, Goldberg revelou que sua partida oficial de aposentadoria acontecerá em 2025. Ele explicou: “O negócio é o seguinte: a grande novidade é que, de acordo com três executivos, Nick Khan, Chris Legentil e Paul Levesque, Goldberg irá terá sua festa de aposentadoria em 2025!

Ultimamente, desde a saída de McMahon, houve algumas mudanças, já que a lenda da WWE Triple H está agora no comando. Esta mudança levou a desenvolvimentos, incluindo a sua partida de aposentadoria na promoção.

