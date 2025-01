Atualização Sri Lanka vs Australia Live

SL vs Aus Live Score 1. Teste o dia 1: Austrália venceu o arremesso e decidiu não atingir o Sri Lanka no primeiro teste das duas partidas em Galle. Josh Inglis estreia na Austrália, que se lembrou do spinner Matthew Kuhnemann e Todd Murphy para o jogo XI. Beau Webster, que impressionou sua estréia contra a Índia em Sydney no início deste mês, também faz um corte com um chip regular de Pat Cummins, não parte da equipe. (Cartão de resultados ao vivo)

Austrália xi: Usman Khawaj, Travis Head, Marnus Labuschagne, Steven Smith (capitão), Josh Inglis, Beau Webster, Alex Carey (WK), Mitchell Starc, Mathew Kuhnemann, Nathan Lyon, Todd Murphy

Sri Lanka Xi: Dimuth Karunratne, Oshada Fernando, Dinesh Chandimal, Angelo Mathews, Kamindu Mendis, Dhananjaya de Silva (capitão), Kusal Mendis (WK), Prabat Jayasuriya, Nisharan Pee, Jeffrey Vandrey Fandrey.