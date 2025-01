Atualizações ao vivo do Jannik Sinner vs Alexander Zverev final, Australia Open 2025

Olá e bem -vindo ao blog ao vivo do Khel Now para a final entre Jannik Sinner e Alexander Zverev no Australia Open 2025. Aguarde o blog carregar.

O 2025 Australia Open está agora em sua fase final, com os dois melhores jogadores masculinos da competição: Jannik Sinner e Alexander Zverev, prontos para lutar por troféus. O atual campeão tem sido o jogador mais confortável da turnê e, até agora, ele não teve problemas em todos os seus jogos.

Zverev, por outro lado, recebeu um triunfo de Novak Djokovic, uma decisão que surpreendeu todos dentro e fora do tribunal. Exceto pela semifinal, a sequência alemã tem sido amplamente dominante, mas os dois jogadores tiveram empates relativamente fáceis sem ter que enfrentar o primeiro classificado devido ao seu ranking alto.

Curiosamente, o rosto a face é 4-2 a favor de Zverev, mas é crucial ter em mente que o pecador atingiu sua faixa roxa no final de 2023 e, desde então, tem sido uma besta diferente. Sua única reunião em 2023 foi durante a semifinal dos mestres de Cincinnati, onde Sinner saiu vitorioso em três sets.

Detalhes da festa

Torneio: Australia Open 2025

Australia Open 2025 Cenário: Fim

Fim Data: 26 de janeiro

26 de janeiro Evento: Rod Laver Stadium, Melbourne

Rod Laver Stadium, Melbourne Superfície: Tribunal Hard

Avançar

Sinner, o jogador número um está a caminho de defender seu título. O italiano se tornou o jogador mais jovem a alcançar finais masculinos individuais no Aberto da Austrália de Pete Sampras em 1994-95. O 23 -ano -Vold teve problemas com cãibras durante sua batalha com Ben Shelton, mas finalmente alcançou uma terceira final consecutiva do Grand Slam em uma quadra dura.

A vitória de Djokovic se tornou a trilha do torneio, e Zverev pegou o primeiro e o único set da partida. No entanto, apesar da vitória, o alemão foi cauteloso e se absteve de mostrar o estilo agressivo que havia definido suas rodadas anteriores. Zverev muitas vezes enfrentou críticas por não apoiar seu jogo natural em partidas de alto risco.

A final será a primeira final do Australia Open de Zverev e sua terceira final do Grand Slam, já que espera acabar com a seca de títulos de Grand Slam. No entanto, ele enfrenta uma proposta difícil e precisa estar em seu melhor momento de domínio se quiser derrotar o favorito mais ao máximo e colocar as mãos na Copa do Challenge Norman Brookes.

Forma

Jannik Sinner: Wwww

Alejandro Zverev: Wwww

Frente a frente

Festas: 6

Jannik Sinner: 2

Alejandro Zverev: 4

Sinner e Zverev enfrentaram seis vezes, e o italiano venceu a única troca da dupla em 2024, as semifinais dos mestres de Cincinnati. Historicamente, o alemão tem uma vantagem considerável sobre o italiano, mas Sinner era um jogador totalmente diferente antes e depois de 2024.

Previsão de festas

A final do Aberto da Austrália será a do número 1 contra o número 2, um encontro muito esperado entre dois indivíduos incrivelmente jovens e talentosos. Sinner, que já ganhou dois Grand Slam, pode se tornar o segundo homem mais jovem a defender um título do Aberto da Austrália, enquanto Zverev ainda não triunfou em um major em Grand Slam.

Em sua forma atual, o Sinner parece ser o melhor jogador, demonstrando um serviço forte, atletismo incrível na quadra e uma excelente cobertura do tribunal. O italiano tem todas as possibilidades possíveis e, exceto por lesões, é difícil de superar. No entanto, depois de lutar no calor em sua batalha contra Holger Rune, incluindo um tempo morto por razões médicas, o favorito máximo mostrou sinais de cólicas em sua competição com Shelton. .

Zverev terá que se concentrar em bolas longas, uma vez que quanto mais o jogo durar, mais a condição física do pecador será testada. No entanto, o alemão deve oferecer serviços decisivos sob pressão, capitalizar os principais momentos e minimizar os erros da United para aumentar suas possibilidades para alcançar seu primeiro título de Grand Slam.

Resultado: Jannik Sinner vencerá em quatro sets.

