Atualizado horário indiano, acessórios, resultados, tabela de pontos, detalhes de transmissão ao vivo

A Índia terminou em oitavo na edição anterior da FIH Pro League.

A equipe indiana de hóquei se prepara para sua terceira temporada da Fi Pro League Feminino; Depois de terminar a última temporada no oitavo lugar, as coisas só podem melhorar. Com apenas três vitórias na última vez, a Índia foi salva da descida, graças a duas vitórias importantes contra a Austrália e os Estados Unidos. Mas eles podem dar o passo final contra o mais difícil?

A treinadora -chefe Harendra Singh ligou à experiência para encontrar algumas respostas a isso com Vandana Katariya, fazendo com que ele volte para o lado depois de estar ausente durante a campanha vencedora dos campeões asiáticos, ela fornece um poder de fogo muito necessário com antecedência. O capitão Salima Tete ainda é a batida do lado, enquanto os pilares defensivos Savita Punia e Sushila Pukhrambam fornecem estabilidade nas costas.

O desafio? Os objetivos sempre foram o calcanhar de Aquiles da Índia, especialmente contra as equipes européias. Rutuja e Sonam, que levantaram as sobrancelhas durante a Liga Indiana de Hóquei Feminino, poderiam resolver esse problema. Rutuja é ótimo sob pressão, um fato demonstrado pelos dois gols que ele marcou nos momentos de morte da final e, portanto, será um jogador para monitorar.

Embora ela tenha sido a melhor artilheira indiana da liga e atualmente esteja em reservas, há uma expectativa de que Sonam leve ao campo.

Leia também: FEMAN FIH PRO LACET 2024-25: Broadcast Live, canal de televisão, onde e como ver?

A outra preocupação são os cantos da penalidade. Deepika e Manisha Chauhan, os designados Drag-tchickers da Índia, nunca cumpriram a marca.

A Liga Pro apresenta um teste e os gigantes europeus podem experimentar seus esquadrões, mas a Índia precisa mostrar progresso, não apenas em patches, mas em toda a campanha. As promessas podem converter resultados? A resposta começa em casa.

Qual é o formato do torneio?

A FIH Pro League está organizada em um formato Round-Robin, onde nove equipes realizam o trecho de novembro a junho. Cada equipe joga 16 jogos: dois contra cada um dos outros times no calendário. A liga profissional não é jogada no estilo usual da casa, mas é organizada em blocos de partidas para simplificar a logística.

Aqui, várias equipes chegam ao mesmo lugar e dois jogos jogam contra outros. O troféu é concedido à equipe que termina no topo da tabela depois de todos os jogos, enquanto o time que termina no fundo é relegado para ser substituído pelo vencedor da Copa das Nações da FIH na próxima temporada. Os jogos são realizados em diferentes lugares das nações participantes, com exceção da Irlanda nesta temporada.

Leia também: Projeto FIH feminino 2024-25: cronograma, acessórios, resultados, detalhes de transmissão ao vivo

O que é o esquadrão indiano para o projeto FIH feminino 2024-25?

Goleiros: Savita Punia, Bichu Devi Kharibam

Defensores: Nikki Pradhan, Sushila Chanu Pukhrambam, Udita, Ishika Chaudhary, Jyoti Chhatri, Jyoti |

Meio -campistas: Vaishnavi Vitthal Phalke, Neha, Salima Tete, Manisha Chauhan, Sunelita Toppo, Lalremsiami, Sharmila Devi, Baljet Kaur

Para a frente: Navneet Kaur, Sangita Kumari, Vandana Katariya, Deepika, Preeti Dubey, Rutaja Dadaja Pisal, Beauty Dungdung, Mumtaz Khan

Reservas: Banwari Solanki, Akshata Abaso Dhekale, Jyoti Singh, Sakshi Rana, Annu, Sonam.

Onde e como ver o Projeto FIH FIH 2024-25 na Índia?

Os fãs na Índia podem ver a transmissão ao vivo da forma livre da FIH Pro League 2024-25.

Tabela de pontos FIH Pro Liga 2024-25

Encontre a tabela de pontos completos e os melhores marcadores da liga aqui

Programa e acessórios da Índia na FIH da FIH Pro League 2024-25:

A perna de Bhubaneswar

15 de fevereiro, sábado – Índia 3-2 Inglaterra – Relatório

– Índia Inglaterra – Relatório 16 de fevereiro de domingo – Índia 2-2 Inglaterra (1-2 em sanções) -infor

– Índia Inglaterra (1-2 em sanções) -infor 18 de fevereiro de terça -feira – Índia 3-4 Espanha – Relatório

– Índia Espanha – Relatório 19 de fevereiro, quarta -feira – Índia 0-1 Espanha – Relatório

– Índia Espanha – Relatório 21 de fevereiro de sexta -feira – Índia 0-4 Alemanha – Relatório

– Índia Alemanha – Relatório 22 de fevereiro, sábado – Índia 1-0 Alemanha – Relatório

– Índia Alemanha – Relatório 24 de fevereiro, segunda -feira – Índia 2-4 Holanda – Relatório

– Índia Holanda – Relatório 25 de fevereiro, terça -feira – Índia vs Holanda

A perna de Londres

14 de junho, sábado – Índia vs Austrália

– Índia vs Austrália 15 de junho, domingo – Índia vs Austrália

– Índia vs Austrália 17 de junho, terça -feira – Índia vs Argentina

– Índia vs Argentina 18 de junho, quarta -feira – Índia vs Argentina

Perna

21 de junho, sábado – Índia vs Bélgica

– Índia vs Bélgica 22 de junho, domingo – Índia vs Bélgica

Perna de Berlim

28 de junho, sábado – Índia vs China

– Índia vs China 29 de junho, domingo – Índia vs China

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama