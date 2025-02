Auburn estende o DJ Durkin, mais do que o salário do coordenador defensivo duplo como parte do lucrativo acordo

O contrato bem -sucedido da Jim Knowles, em Penn State, estabeleceu uma marca de alta água para os participantes dos treinadores, e agora o coordenador defensivo de Auburn, DJ Durkin, está próximo a ver seu salário subindo substancialmente. De acordo com um novo contrato assinado em 5 de fevereiro (de acordo com o Montgomery Advertiser), Durkin ganhará US $ 2,5 milhões em salário -base em 2025, mais que o dobro de seu salário de 2024 de US $ 1,2 milhão. Há também uma escada mecânica de US $ 200.000, que carrega o valor do contrato três anos em pouco menos de US $ 8 milhões em salário -base.

Esse importante aumento no salário teria ligado a maioria entre os participantes no ano passado. O coordenador defensivo da LSU, Blake Baker, foi o coordenador mais bem pago com US $ 2,5 milhões até 2024, de acordo com o uso do USA Today Base de Salário Assistente de Treinador. O contrato de Knowles em Penn State teve uma média de US $ 3,1 milhões em três anos com Mais de US $ 4 milhões possível Graças a laços impressionantes.

Durkin, um assistente de longa data com uma pegada da SEC, juntou -se à equipe de Auburn na última temporada depois de cumprir um papel semelhante para o Texas A&M durante as temporadas de 2022 e 2023. Entre as equipes da SEC, Auburn conquistou o oitavo lugar em pontos por jogo e o sexto em jardas por jogo permitido, mas a defesa não era tipicamente o problema nos jogos estreitos de pontuação mais baixa que perderam a última temporada como parte de um esforço por 5-7. E com o trabalho de coordenadores defensivos de alto perfil aberto durante esse ciclo, Durkin se beneficiou.

Há esperança de se mudar para o ano 3 sob Hugh Freeze, com Jackson Arnold vindo de Oklahoma como parte de uma revisão da QB Room. Mesmo assim, congelar um ano crítico. Ele ainda não cumpriu uma temporada vencedora e a ofensiva ficou aquém. Sem melhorias, será a unidade de Durkin que novamente será solicitada a usar folga extra enquanto o programa da SEC e os gols dos playoffs.