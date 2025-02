Auburn era un seme comune, mentre la SEC ha collocato cinque dei primi sei semi in un investimento preliminare, che è stato rivelato sabato, che seleziona 68 squadre per il torneo NCAA.

Le Tigri che si sono classificate nel sondaggio di basket del college maschile della Associated Press per cinque settimane consecutive hanno mantenuto la massima linea nel rivelare i primi 16 semi. Sostituisce l’area di Auburn nella zona di Atlanta nella zona di Atlanta come semi più importanti della zona meridionale della regione meridionale.

Alabama, Duke e Florida hanno mantenuto altri semi importanti, dando al SEC tre semi n. 1, mentre i membri della lega Tennessee e Texas A&M erano 2 semi.

Tutto sommato, il Secus aveva sei squadre tra le prime 16 e Kentucky si è effettuato al n. 10 e un seme 3 regionale per continuare quello che è stato un enorme anno di albero deciduo noto per i suoi miti calcistici.

Purdue e Houston furono i seguenti 2 semi, mentre lo stato dello Iowa, Wiscons e Arizona si unirono al Kentucky 3-seeds. Texas Tech, Michigan, pre-AP n. 1 Kansas e St. John’s erano a 4 semi per girare la top 16.

La rivelazione di sabato è un’istantanea di dove si trovano le cose per un mese rimasto domenica. Di solito, le squadre che hanno elencato sopra le prime quattro chirurgia dei semi di semi rimarranno lì, anche se con piccole variazioni quando si tratta di possibili inseminazione.

Dopo la prima mostra di risveglio dei semi nel 2017, 94.112 squadre (83,9%) sono rimaste le prime 16; Queste informazioni NCAA non contengono la pandemia Covid-19 2020, che costringe la cancellazione del torneo in questione.

Allo stesso tempo, almeno 11 squadre pubblicate nelle rivelazioni preliminari sono finite come i primi 16 ogni anno, tra cui 14 su 16 e 15 in 16 nel 2017, 2022 e 2023.

Per i titoli, 22 28 squadre con 1 seme in investimenti preliminari perché i 2 semi non potevano rimanere tra i primi 16 (Villanova nel 2021).

Domenica è 16 marzo. Le prime quattro partite iniziano due giorni dopo e il primo round del 20 marzo. Il regionale è posto ad Atlanta, Indianapolis, San Francisco e Newark, New Jersey, 27-30. Marzo.

Le quattro finali si terranno a San Antonio e le semifinali si terranno il 5 aprile e il campionato due giorni dopo ad Alamodome.

