Auburn in cima al sondaggio Top 25 AP, preseason n. 1 Kansas abbandona

Auburn è rimasto lunedì in cima alla top 25 dell’AP dopo la settima settimana, mentre la preseason n. 1 del Kansas è uscita per la prima volta dal voto di basket maschile in quasi quattro anni e ha concluso la corsa valutata di Jayhawks per 80 settimane consecutive.

Tigers ha ricevuto tutti i 60 voti dal panel dei media nazionali dopo aver sconfitto l’Arkansas e la Georgia la scorsa settimana. Sono stati seguiti da Duke e Florida, che hanno scambiato un sondaggio, con Houston e Tennessee arrotondando i primi cinque. Houston ha la più lunga striscia attiva della nazione tra i primi 25 in 102 settimane.

Squadra Documentazione 1. Auburn (60) 25-2 2. Duke 24-3 3. Florida 24-3 4. Houston 23-4 5. Tennessee 22-5 6. Alabama 22-5 7th St. John’s 24-4 8. Michigan State 22-5 9. Iowa State 21-6 10. Texas Tech 21-6 11. Wisconsin 21-6 12. Texas A&M 20-7 13. Clemson 22-5 14. Missouri 20-7 15. Michigan 20-6 16. Maryland 21-6 17. Kentucky 18-9 18. Memphis 22-5 19. Louisville 21-6 20. Purdue 19-9 21. Marquette 20-7 22. Arizona 18-9 23. San Marie 25-4 24. Mississippi State 19-8 25. BYU 19-8

Jayhawks fu abbandonato per la prima volta da un sondaggio dall’8 febbraio 2021, quando la stagione fu giocata nel mezzo della pandemia di Covid-19. Ciò ha concluso un record di 231 settimane consecutive nella top 25 per il Kansas.

Jayhawks è stato abbandonato questa settimana dopo una perdita di 74-67 nello Utah e una perdita di 91-57 nella BYU, il più grande arco di sconfitta nella storia della scuola per la squadra del Kansas valutata contro un intrepido avversario. BYU è entrato nel sondaggio nel n. 25 di questa settimana.

Sabato il Kansas ha preso la sua frustrazione dallo stato dell’Oklahoma e ad Allen Fieldhouse si è trasferito per vincere 96-64.

“Siamo 1-0”, ha detto l’allenatore di Jayhawks Bill Self. “Ne stiamo parlando. E la lettera statistica di tutti in media quest’anno è esattamente quello che è successo oggi. E non parleremo di altre cose ora.”

L’Alabama è caduto due posti al numero 6 di questa settimana, seguito da St. John’s e Michigan, che hanno saltato sei posti dopo aver vinto il back-to-back su Purdue e Michigan. Iowa State e Texas Tech hanno completato la top 10.

Il Kansas ha lasciato insieme a Ole Miss, che è stato incluso nelle ultime 13 settimane e 15 negli ultimi 16 .. Jayhawks sconfiggendo in quel momento. 19 Arizona 96-95 sabato grazie a due tiri liberi Richie Saunders con 3,2 secondi.

Era la prima volta che Cougars ha sconfitto le squadre in partite consecutive dal 1988.

“Il mio messaggio per il nostro gruppo è, sai, qualunque cosa sia un’altra sfida, cerchiamo di attaccarla, che si tratti di pratica, che si tratti di uno scatto, che si tratti di una partita”, ha detto l’allenatore del primo anno Kevine Young. “So che sembra un cliché, ma è stata davvero una ricetta per noi, non guardando oltre quello che dobbiamo fare al momento.”

Sorge e cade

Louisville si è unito allo stato del Michigan e ha fatto il più grande salto di questa settimana e è salito in sei posti il ​​n. 19. Clemson al secondo posto in ACC dopo il secondo ha valutato Blue Devils.

Purdue è sceso di sette posti al numero 20 dopo le perdite per lo stato del Michigan e l’Indiana, ma i produttori di caldaie hanno tenuto un posto nella top 25 per 55. Questa è ora la terza striscia attiva più lunga dietro Houston e Tennessee (76 settimane).

Controllo Top 25 preseason

Il Kansas non è l’unica squadra che è stata altamente inclusa nel sondaggio delle preferenze per cadere completamente in questa stagione.

Il doppio campione nazionale UConn ha avuto 3 con 11 voti in primo luogo in ottobre, ma questa settimana non è apparso su nessun voto. Gonzaga era il sesto, Baylor Ottavo e North Carolina nono nel sondaggio della preseason – e tutti non si allungano.

Complessivamente, più della metà delle squadre nel sondaggio pre -stagione – 13 – non poteva rompere i primi 25 questa settimana.

Conferenza orologio

La SEC ha continuato il suo dominio con tre dei primi cinque e otto in totale nella top 25 di questa settimana. Il Big 12 aveva tre delle prime 10 squadre e cinque, mentre Big aveva cinque squadre nel sondaggio. L’ACC ne aveva tre, il Big East ne aveva due e le conferenze americane e della costa occidentale avevano una squadra per pezzo.