Auburn rimane in primo luogo nella Top 25 AP per 6. Week Straight

La vittoria di Auburn in Alabama ha confermato che le Tigri avrebbero mantenuto il rating n. 1 in un sondaggio di basket tra i 25 uomini della Associated Press per la sesta settimana consecutiva.

Tigers (23-2) ha ricevuto 59 voti su 60 in primo luogo con il voto di lunedì, rigenerando quasi tutto il sostegno perso quando sono caduti a casa in Florida l’8 febbraio. Questa perdita, ma la scorsa settimana è rimasta al suo apice, anche se in primo luogo quasi la metà di queste voci vanno principalmente in Alabama, con diverse in Florida e Tennessee.

Squadra Documentazione 1. Auburn (59) 23-2 2. Florida (1) 22-3 3. Duke 22-3 4. Alabama 21-4 5. Houston 21-4 6. Tennessee 21-5 7. Texas A&M 20-5 8. State Iowa 20-5 9. Texas Tech 20-5 10. John’s 22-4 11. Wisconsin 20-5 12. Michigan 20-5 13. Purdue 19-7 14. Stato del Michigan 20-5 15. Missouri 19-6 16. Marquette 19-6 17. Kentucky 17-8 18. Clemson 21-5 19. Arizona 17-8 20. Maryland 20-6 21. Mississippi State 18-7 22. Memphis 21-5 23. Kansas 17-8 24. Ole Miss 19-7 25. Louisville 20-6

Ma le Tigri hanno vinto sabato al n. 1 vs. 2 Match di strada contro l’avversario Crimson Tide, ore dopo il comitato, che sceglie un campo a 68 squadre per il torneo NCAA, ha messo Auburn come seme totale nella sua valutazione preliminare.

Entrambe le squadre sconfitte dalle Tigri si siedono dietro di loro. La scorsa settimana Florida e Duke sono stati collegati terzi e Gators hanno sfondato Blue Devils per rompere questo pareggio e si sono svolti 2 mentre rivendicavano il voto rimanente in primo luogo.

L’Alabama è caduta al numero 4, seguito da Houston, Tennessee, Texas A&M – con il punteggio più alto da dicembre 2017 – Iowa State, Texas Tech e St. John è culminato nella top 10.

Di questo gruppo, Red Raiders ha rappresentato l’unico cambiamento rispetto alla scorsa settimana un set di squadre e sono saliti in tre posti per sostituire Purdue per le prime 10 migliori esibizioni in tre anni. La sovvenzione della squadra di McCasland, che ha perso solo due volte dall’inizio del 2025, era 27.

Rivolta

Il Michigan ha avuto il più grande salto della settimana tra le squadre nominali, ha scalato otto posti al n. 12 dopo aver sconfitto Purdue la scorsa settimana e aver spostato la sua corsia vincente in sei partite.

15 Missouri saltò sei posti, mentre il n. 11 Wisconsin, il n. 18 Clemson e il n. 20 del Maryland raccolse cinque posti.

Nel complesso, 12 squadre si sono trasferite dalla loro posizione la scorsa settimana.

Scorrevole

Memphis ha preso il più grande venerdì della settimana e è sceso di otto posti al n. 22 dopo la sua perdita di straordinaria a Wichita ha concluso gli ottanti della vittoria.

N. 13 Purdue, n. 19 Arizona e n. 23 Kansas-Team n. 1-tutti sono caduti sei posti, mentre il n. 24 Mississippi è caduto a cinque.

Dieci squadre sono uscite dal sondaggio la scorsa settimana.

Bentornato

Il n. 25 Louisville è stata una nuova aggiunta settimanale, che è tornata al sondaggio per la seconda volta dopo due settimane di periodo a gennaio. Il primo anno di allenatore Pat Kelsey ha portato il programma alla prima stagione di 20 anni dal 2019-2020, mentre i Cardinali hanno perso solo una volta da metà dicembre.

Arrivederci (per ora)

Creighton (n. 24) ha abbandonato la classifica per la seconda volta in questa stagione. Bluejays è stato incluso per le prime quattro settimane, poi è tornato la scorsa settimana per quello che si è rivelato essere un soggiorno settimanale.

Conferenza orologio

La Conferenza del sud -est aveva squadre nine nazionali, tra cui tre dei primi quattro e cinque dei primi 10. Big 12 e Big Té avevano cinque squadre, sebbene i Big 12 avessero tre nella top 10, mentre la classifica più alta si iscrisse a 11 ° posto.

La Conferenza della costa atlantica ne aveva tre, seguita da Big East con due e conferenze atletiche americane con uno.