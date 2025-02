Auburn vs. Arkansas, Previsão, Tempo: 2025 Pelocas de basquete universitário, 19 de fevereiro Balls por modelo comprovado

Os inimigos da SEC enfrentam quando os Auburn Tigers (23-2) de Bruce Pearl (23-2) são Arkansas (15-10) Arkansas (15-10) de John Calipari na quarta-feira. Os Razorbs caíram dois dos últimos três jogos. No. 7 Texas A&M sobreviveu ao Arkansas 69-61 no sábado. Enquanto isso, os Tigres venceram dois jogos consecutivos. Em 15 de fevereiro, Auburn derrotou o número 4 do Alabama 94-85. O Arkansas aparece como uma das quatro últimas equipes do torneio da NCAA, de acordo com a CBS de Jerry Palm’s Bracketology, e um desconforto nisso seria muito útil para melhorar suas possibilidades de pós -temporada.

O aviso de Neville Arena é às 21:00 ET. Os Tigres são favoritos de 16,5 pontos nas últimas chances do Arkansas vs. Auburn através do consenso da Sportsline, enquanto o total de pontos acima/abaixo da pontuação é de 152,5. Antes de fazer qualquer seleção de Auburn vs. Arkansas, Você precisa ver previsões de basquete universitário e dicas de apostas do modelo de projeção Sportsline.

O modelo simula cada jogo de basquete universitário da Divisão 1 10.000 vezes. Digite a semana 16 da temporada 2024-25 em um 213-158 aposta Roll (+1675) em todos os times de basquete universitários mais bem qualificados que datam de 2023. Qualquer pessoa que se segue Caixas esportivas e Aplicações de apostas Eu poderia ter visto grandes retornos.

Agora, o modelo marcou Arkansas vs. Auburn E acabou de revelar suas cobiçadas seleções e previsões. Aqui estão as linhas e tendências das apostas de basquete universitário para Auburn vs. Arkansas:

Arkansas vs. Auburn Sprad: Tigres -16,5

Arkansas vs. Auburn sobre/Under: 152,5 pontos

Arkansas vs. Auburn Money Line: Tigers -2128, Razorbacks +1038

Por que Auburn pode cobrir

O atacante sênior Johni Broome é um criador de jogos ativos na posição baixa. Broome é o quinto no país em rebotes (10,9), enquanto lidera a equipe em pontos (18,1) e bloqueios (2.7). O nativo da Flórida tem 15 duplas duplas nesta temporada. Na vitória sobre o Alabama, Broome fez 19 pontos, 14 rebotes e seis assistências.

O guardião sênior Chad Baker-Mazara é um artilheiro atlético com instintos impressionantes defensivamente. Baker-Mazara tem uma média de 12,3 pontos, 3,4 rebotes, 2,6 assistências e dispara 37,8% além do arco. Em seu último jogo, ele marcou 15 pontos, cinco rebotes e três assistências.

Por que o Arkansas pode cobrir

Junior Adou Thiero Striker é um marcador consistente ao redor da borda com um toque suave. Thiero lidera a equipe em pontos (15,8) e rebotes (6.1) enquanto dispara 55% do campo. O nativo da Pensilvânia marcou mais de 20 pontos em dois de seus últimos cinco jogos. Em 8 de fevereiro contra o Alabama, Thiero terminou com 22 pontos e seis rebotes.

O DJ Wagner, no segundo ano, fornece aos Razorbs um controlador de bola adicional. Wagner tem uma média de 10,2 pontos, três rebotes e 3,4 assistências por jogo. Em 12 de fevereiro contra a LSU, Wagner marcou 10 pontos e sete assistências. O nativo de Nova Jersey terminou pelo menos sete assistências em três de seus últimos cinco jogos.

Como fazer as seleções do Arkansas vs. Auburn

O modelo Sportsline se inclina sob o total, prevendo que o equipamento é combinado por 151 pontos. Ele também diz que um lado da propagação atinge mais de 50% das simulações.

