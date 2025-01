Austin FC ha firmato un contratto record con l’attaccante albanese Uzunim

Austin FC ha annunciato l’acquisizione di un attaccante albanese venerdì Myrto Uzuni Per tassa record di club.

Diversi rapporti danno il prezzo di $ 12,3 milioni per aver vinto un giocatore di 29 anni dalla seconda divisione spagnola Granada CF.

Uzuni arriva ad Austin come giocatore designato con un contratto di tre anni garantito con un’opzione per il 2028.

“Uno dei motivi principali per cui voglio unirmi a Austin FC sono le ambizioni che Anthony Deraurt e Rodolfo Borrell hanno per questa squadra, che corrisponde alle mie ambizioni riesce sempre con la mentalità vincente”, ha detto Uzuni, che indosserà il numero 10.

“Posso dire ai fan di Austin che farò tutto ciò che è in mio potere per segnare obiettivi e aiutare la squadra a spingere i nostri obiettivi. Vengo qui per battere i record.”

Uzuni ha segnato 49 gol e otto assist in 106 partite con Granada nelle ultime tre stagioni, tra cui 14 gol in 18 partite di campionato in questa stagione.

“Myrto si è rivelato uno sparatutto fertile in ogni squadra e in campionato in cui ha giocato prima”, ha dichiarato il direttore dello sport Austin FC Rodolfo Borrell.

“La sua alta velocità di lavoro durante i giochi, la capacità di porre fine, ambizioni, determinazione e versatilità di giocare sia a livello centrale che in ampie aree, tutti saranno di grande beneficio. Siamo molto felici di aderire.”

Dal 2013, quando è diventato professionista, ha segnato 126 gol e 42 assist in 322 partite in Albania, Croazia, Ungheria e Spagna. Ha cinque gol e sette assist in 38 partite con l’Albania.

L’importo del trasferimento ha battuto il precedente record del club di $ 10 milioni, che è stato fissato all’inizio di questa offseason per aver vinto Brandon Vasquez da CF Monterrey, in Messico.