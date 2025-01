Austrália aguarda participação de Cameron Green na final do ICC World Test Championship 2023-25

Cameron Green foi submetido a uma cirurgia nas costas em outubro de 2024.

A Cricket Australia (CA), na quinta-feira, 9 de janeiro, revelou o time de teste de 16 membros da Austrália para a próxima turnê pelo Sri Lanka. A Austrália fará um tour pela nação insular para duas partidas de teste e um ODI.

O versátil Cameron Green, que passou por uma cirurgia nas costas em outubro de 2024, foi excluído da equipe enquanto continua sua recuperação.

Green perdeu todo o verão do críquete australiano, incluindo o Troféu Border-Gavaskar (BGT) de 2024-25, permitindo que nomes como Nathan McSweeney, Sam Konstas e Beau Webster fizessem sua estreia no teste.

Em 2024, o australiano ocidental se redescobriu após ser promovido ao quarto lugar na escalação australiana. Esta mudança permitiu aos australianos incluir Green e Mitchell Marsh como jogadores versáteis no XI, com Steve Smith abrindo ao lado de Usman Khawaja.

Antes da viagem ao Sri Lanka, o selecionador-chefe da Austrália, George Bailey, compartilhou uma atualização sobre a lesão do jovem versátil.

George Bailey sobre a disponibilidade de Cameron Green na final do ICC World Test Championship de 2025

Falando aos repórteres após o anúncio da seleção australiana para a viagem ao Sri Lanka, o seletor-chefe George Bailey disse que “muito esperançoso”sobre a disponibilidade de Cameron Green para a final do ICC World Test Championship (WTC) 2023-25 ​​​​, como batedor.

Green postou um vídeo dele correndo nas redes sociais na quarta-feira, quase três meses depois de passar por uma cirurgia nas costas no final da temporada.

Embora haja esperanças de que ele esteja disponível para rebater em maio, ainda não há informações sobre quando o jogador de 25 anos estará autorizado a lançar.

Bailey também expressou confiança em Mitchell Marsh, que perdeu uma vaga no time. Ele destacou que Marsh poderia desempenhar um papel fundamental na série Ashes do próximo ano.

Ele disse: “Não vejo isso necessariamente como o fim do caminho para ele. Acho que Mitch está no seu melhor e tem uma visão de longo prazo de como será o Ashes e do que a Inglaterra pode nos oferecer lá.“

A Austrália enfrentará a África do Sul na final do ICC WTC 2023-25, começando em 11 de junho no Lord’s, em Londres.

