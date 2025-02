A equipe australiana lutando por confiança e uma falta de experiência, que há muito tempo tem sido a base de seu sucesso, enfrenta a tarefa desanimadora de vencer o primeiro troféu dos campeões desde 2009. Os proprietários da Copa do Mundo não deixam de ter seus estimuladores “o grande terceiro” – Pat Cummins (Kostka), Josh Hazlewood (Hip) e Mitchell Starc, que desistiram de razões pessoais. É um buraco gigantesco preencher o trio que divide 525 gols ODI em 308 jogos conectados. Adicione a falta de versátil Mitchell Marsh (traseiro) e Marcus Stouinis (aposentados) e há metade de sua equipe comum.

Adam Zampa, as pernas das pernas é o único jogador na primeira linha que fica no torneio no Paquistão e Dubai.

Na semana passada, um site esgotado sofreu uma derrota séria da série 2: 0 no Sri Lanka, que não se qualificou para o Masters Tropha, e agora ele não venceu quatro jogos de 50 anos.

Suas taças de morte são adequadas como o principal problema.

Seamers Austrália foi escolhida por Spencer Johnson, Sean Abbott, Nathan Ellis, Ben Dwarshuis e o versátil Aaron Hardie, um total de 52 ODI, para a soma de 56 gols.

Antes da partida dos mestres que se abrem com os antigos rivais, a Inglaterra no sábado, em Lahore, o principal seletor George Bailey é inflexível de que eles têm munição suficiente para fazer esse trabalho.

“Temos várias opções para moldar o jogo XI no torneio, dependendo da oposição e das condições que enfrentamos”, disse ele.

Desenhados no Grupo B, eles também estão perante a África do Sul e o Afeganistão.

Johnson provavelmente preencherá o papel de um derrame no novo Starc Ball, tendo a tarefa de fazer os primeiros avanços, que se tornou a marca registrada de um veterano.

“É claro que isso é algo que eu imaginava entrar e desempenhar um papel semelhante para ele (Starc)”, disse Johnson.

“Espero poder repetir algumas das coisas que ele fez.”

Possibilidade

A Austrália criou campeões de troféus duas vezes, em 2006 e 2009, e Steve Smith foi projetado para reproduzir o feito com o capitão comum Lost Cummins.

Travis Head, Glenn Maxwell e Josh Inglis se juntam a ele em uma ordem de piscina potencialmente explosiva.

Mas Marnus Labuschagne é pouco incapaz, e a Austrália ainda está tentando preencher os sapatos de David Warner no topo da ordem.

Jake Fraser-McGurk e Matt Short foram tão decepcionantes até agora, mas um será aberto com a cabeça.

Smith disse que a série Sir do Sri Lanka era “outra curva de aprendizado” e, ao admitir Cummins, Hazlewood e Starc, “eles certamente serão omitidos”.

“Mas isso dá a alguns caras uma chance e eu pensei que alguns caras que tiveram a oportunidade nas duas últimas partidas (contra Sri Lance) estavam realmente se jogando bem”, disse ele.

Apesar de sua excelente carreira, Smith nunca jogou um críquete de ODI no Paquistão antes e ele não tem certeza em que condições encontrarão.

Mas ele está convencido de que a massa aumentará para esta ocasião.

“Ball provavelmente desliza um pouco mais (no Paquistão)”, disse ele. “Portanto, é potencialmente melhor piscar, mas você precisa sacudi -lo, avaliá -lo e brincar naquele dia.

“Temos uma equipe de 15 anos, muitos batoners nesta equipe a partir da qual podemos escolher, e escolheremos tudo o que consideramos o melhor para todos os cenários com os quais nos encontramos”.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente no canal assinado).