Australia Great avisa enquanto BCCI impõe ditame de 10 pontos para disciplinar Team India Stars

O grande australiano Ian Healy disse que as diretrizes de 10 pontos do BCCI para jogadores são uma admissão da erosão da disciplina na seleção indiana e instou outras nações do críquete a “permanecerem vigilantes” para evitar que uma situação semelhante aconteça. Após a derrota da Índia na série 1-3 para a Austrália no recente Troféu Border-Gavaskar, o BCCI introduziu uma série de medidas, tornando obrigatório que todos os jogadores “permaneçam em todos os momentos durante as sessões de treinamento programadas e viajem juntos de e para as instalações. ” A política também impôs limites ao tempo que os jogadores passam com suas famílias durante a turnê.

“A transformação do críquete indiano. Uma resposta contundente e decisiva das autoridades indianas de críquete, essencialmente admitindo que permitiram que a disciplina da sua seleção nacional se deteriorasse seriamente”, disse Healy à Rádio SEN na terça-feira.

“Foi incrível ler que as questões a seguir poderiam ficar sem aprovação por tanto tempo.

“Talvez dirigentes e jogadores tenham desconsiderado o sonho de representar a potência deste esporte. A Austrália – e outros países também – estejam cientes de até que ponto as coisas podem sair dos trilhos sem que você perceba as consequências. Fique atento. Leve tudo isso para a competição”, acrescentou.

As restrições foram introduzidas depois que alguns jogadores viajaram separadamente com suas famílias durante a turnê australiana.

No passado, alguns jogadores de críquete seniores costumavam ir e voltar dos estádios em seus veículos pessoais, o que era organizado pela equipe de operações do BCCI com a ajuda de entidades estatais.

Houve críticas de que o gestor pessoal de um dos principais quadros de apoio tenha tido acesso ao hotel da equipa, bem como ao camarote destinado aos treinadores nacionais.

O BCCI proibiu agora os treinadores e assistentes pessoais dos jogadores e membros da equipe de apoio de se hospedarem no hotel da equipe.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)