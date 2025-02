Austrália vence o segundo teste e série com o Sri Lanka

A Austrália venceu o segundo teste contra a Sri Lance por nove gols em Galle no domingo para varrer a série 2-0. Definiu um alvo 75 para vencer, a Austrália só perdeu a cabeça de Travis quando partiu para vencer antes do quarto dia. As pessoas de Steve Smith anteriormente empacotadas no Sri Lanka no domingo por 231, depois que os anfitriões foram retomados 211-8 do dia a dia. A resistência do Sri Lanka durou apenas 26 minutos, perdendo Kusal Mendis por 50 e Lahiru Kumara em nove anos.

Spinnerów Nathan Lyon e Matthew Kuhnemann marcaram quatro gols para a Austrália.

A dupla girou a rede em torno dos hosts, usando totalmente a tigela para um canto.

Kuhnemann, tocando apenas em seu quinto teste, mudou para Lyon experiente, terminando como uma grande derrota do wicket da série dos 16 anos.

Spinner no ombro esquerdo jogou uma linha e comprimento impecáveis, o que é ainda mais incomum, considerando que ele quebrou o polegar direito apenas duas semanas antes do primeiro teste.

O piscar de biscoito do Sri Lanka significava que suas fortunas descansavam fortemente com Kusal Mendis, que já jogou nas primeiras rodadas com 85 corridas invictas.

Na segunda rodada, ele continuou a luta, levantando seu meio século com um claro golpe através das cobertas de Lyon.

No entanto, a alegria foi curta.

Além da próxima bola, Mendis foi feito por reflexão adicional, retirando os ensaios diretamente nas mãos de Steve Smith.

O capitão australiano entrou no Elite Club, tornando -se apenas o quinto jogador na história do teste a terminar 200 de pesca – juntamente com Rahul Dravid, Joe Root, Mahela Jayawardene e Jacques Kallis.

A Austrália comemorou a vitória esmagadora no primeiro teste, com as entradas e a humilhação de 242 velocidades com a pior derrota do Sri Lanka na história do teste.

