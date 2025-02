Austrália vs Africa do Sul Transmissão ao vivo, Champions Trophy 2025 Live: quando e onde assistir ao vivo

Austrália contra a África do Sul, Trophy Champions 2025 Live Streaming: Depois de registrar uma vitória recorde sobre a Inglaterra na abertura, a Austrália está pronta para enfrentar a África do Sul na próxima partida do Grupo B do Trophy 2025 Masters em Rawalpindi na terça -feira. Poucos deram uma chance à Austrália esgotada no torneio, mas seu recorde contra a Inglaterra em Lahore mais uma vez mostrou sua tendência a esta ocasião durante os eventos da ICC. Rosa fez seu papel hoje à noite em Lahore e poderia ajudar a equipe de corrida em Rawalpindi novamente.

Ryan Rickleton, no vestiário sul -africano, certamente irradiaria após um ataque ao Afeganistão. Número três, quatro, cinco centros escondidos serão bons no lado de Temba Bavum. Heinrich Klaasen perdeu a última partida por causa de uma lesão, e sua participação na partida do tutorial não tem certeza.

ICC Champions Trophy 2025 ao vivo, verifique onde e como assistir Aus vs. SA TeleCast Live

Quando a Austrália vs corresponder contra a África do Sul, 2025 Masters?

A Austrália vs Match da África do Sul, os campeões de 2025 acontecerão na terça -feira, 25 de fevereiro.

Onde a Austrália vs Match contra a África do Sul será realizada em 2025?

A Austrália vs Match x Africa do Sul, Champions Trophy 2025 ocorrerá no Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi.

A que horas a Austrália vs África do Sul, o Masters Trophy 2025 começará?

A Austrália vs Match contra a África do Sul, os campeões de 2025 começarão às 14:30 IST. O arremesso acontecerá às 14:00 IST.

Quais canais de TV mostrarão televisão transmitida por televisão australia vs África do Sul, Champions Trophy 2025?

A Austrália vs Match x Africa do Sul, Champions Trophy 2025 será transmitida ao vivo na Star Sports Network e Sports 18 na Índia.

Onde seguir a transmissão ao vivo na Austrália x África do Sul, Masters Trophy 2025?

A Austrália vs Match x Africa do Sul, Champions Trophy 2025 será transmitida ao vivo no site e site da Jio Hotstar na Índia.

