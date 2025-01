Australian Open 2025: Como assistir ao jogo Iga Swiatek x Emma Raducanu hoje

Iga Swiatek enfrentará Emma Raducanu hoje no Aberto da Austrália. (Robert Prange/Imagens Getty)

A tenista número 2 do mundo, Iga Swiatek, conquistou cinco títulos importantes em sua carreira, mas vencer o Aberto da Austrália até agora escapou à estrela polonesa. Esta noite ela segue para a terceira rodada do torneio, onde enfrentará a britânica Emma Raducanu, atualmente sem cabeça de chave. Raducanu perdeu as últimas três partidas que disputou contra o Swiatek. Os dois se enfrentam na Rod Laver Arena às 19h30 horário do leste dos EUA.

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber para sintonizar o Swiatek vs. Raducanu, junto com a programação completa do torneio, onde transmitir o Aberto da Austrália, como assistir aos jogos gratuitamente e muito mais.

Como olhar para Iga Swiatek vs. Festa de Emma Raducanu:

Data: Sexta-feira, 17 de janeiro

Tempo: 19h30 ET/16h30 PT (horário estimado)

Jogo: Iga Swiatek vs. Partida de tênis de Emma Raducanu

Localização: Melbourne Park, Melbourne, Austrália – Rod Laver Arena

Canal: ESPN2, ESPN Esportes

Transmissão: ESPN+, Sling e muito mais

Quando será Iga Swiatek vs. A partida de tênis de Emma Raducanu?

O número 2, Iga Swiatek, enfrentará a não-semente Emma Raducanu hoje na terceira rodada do Aberto da Austrália. O jogo acontecerá hoje na Rod Laver Arena às 19h30 ET/16h30 PT.

onde ver o Swiatek vs. Partida de tênis Raducanu:

A partida Raducanu vs. O Swiatek desta noite irá ao ar na ESPN +. A cobertura selecionada dos jogos do Aberto da Austrália desta noite também irá ao ar na ESPN2 e ESPN Deportes.

Como olhar para Swiatek vs. Partida de tênis Raducanu sem fio:

Calendário do Aberto da Austrália 2025

As partidas do dia começam às 19h ET, e mais partidas começarão às 20h ET, não antes das 21h ET e não antes das 23h ET. As sessões noturnas começam às 3h ET.

14 e 15 de janeiro:

Segunda Rodada (Mulheres e Homens)

16 e 17 de janeiro:

Terceira Rodada (Mulheres e Homens)

18 e 19 de janeiro:

Quarta Rodada (Mulheres e Homens)

20 a 21 de janeiro:

Quartas de final (feminino e masculino)

22 e 23 de janeiro:

Semifinais femininas

23 e 24 de janeiro:

Semifinais masculinas

25 de janeiro:

Final feminina

26 de janeiro:

Final masculina

Quem jogará o Australian Open 2025?

Aqui estão as sementes para o Aberto da Austrália de 2025:

