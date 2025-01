Australian Open 2025: Quando começa, como assistir, quando é o sorteio e o prêmio em dinheiro

Novak Djokovic pretende conquistar seu 25º título de Grand Slam no Aberto da Austrália – Getty Images/Patrick Hamilton

Os melhores jogadores do mundo começaram a chegar ao Aberto da Austrália para finalizar a preparação para o torneio que começa no domingo.

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Jasmine Paolini, Elina Svitolina, Alexander Zverev e Emma Raducanu realizaram sessões de treinos enquanto intensificavam a sua preparação.

Em outro lugar, Coco Gauff derrotou Iga Swiatek no sábado na United Cup, enquanto os Estados Unidos derrotavam a Polônia para conquistar o título. Naomi Osaka começou a chorar no domingo, quando uma lesão abdominal a forçou a desistir enquanto liderava Clara Tauson por 6-4 em sua primeira final WTA em quase três anos no ASB Classic.

Entretanto, Novak Djokovic diz que ainda sente “um pouco de trauma” ao passar pelo aeroporto de Melbourne, para onde foi deportado da Austrália há três anos.

Djokovic foi detido em um centro de detenção de imigração de um hotel porque a Força de Fronteira Australiana lhe negou a entrada e cancelou seu visto para defender seu título do Aberto da Austrália em 2022. Ele apelou do veredicto, mas acabou sendo forçado a deixar o país.

“Tenho que ser bastante franco”, disse Djokovic Jornal Herald Sun. “Nas duas últimas vezes que desembarquei na Austrália, para passar pelo controle de passaportes e imigração, tive um pequeno trauma de três anos atrás.

“E ainda há alguns rastros lá quando passo pelo controle de passaportes, só verificando se alguém da área de imigração está se aproximando. A pessoa que verifica meu passaporte: eles vão me levar embora, me deter de novo ou me deixar ir? Tenho que admitir que tenho esse sentimento.”

Quando começa e termina o Aberto da Austrália?

O Aberto da Austrália começa mais uma vez em um domingo, este ano a partir de 12 de janeiro de 2025. O último dia do evento de 15 dias é 26 de janeiro.

Quando começa a qualificação para o Aberto da Austrália?

O torneio de qualificação começou na segunda-feira, 6 de janeiro, e termina em 9 de janeiro.

Quando acontecem as finais do Aberto da Austrália?

A final feminina acontecerá no sábado, 25 de janeiro, e a final masculina, no dia seguinte, 26 de janeiro.

Onde é realizado o Aberto da Austrália?

Melbourne Park é o palco do Aberto da Austrália. A Rod Laver Arena, em homenagem ao grande australiano Rod Laver, é o estádio principal com 15.000 lugares.

John Cain Arena, Margaret Court Arena, Court 3, 1573 Arena e Kia Arena são os outros locais importantes do local.

Rod Laver Arena é um dos melhores locais de tênis – AP/Andy Wong

Como comprar ingressos para o Aberto da Austrália

Você pode comprar ingressos para o torneio. aqui.

Como assistir ao Aberto da Austrália na TV e streaming no Reino Unido

No Reino Unido, o Eurosport tem o direito de transmitir a ação ao vivo de Melbourne.

Tim Henman e Laura Robson fazem parte da equipe de apresentações com especialistas como John McEnroe e Mats Wilander.

Como assistir ao Aberto da Austrália na TV dos EUA

A ESPN detém os direitos de transmissão para exibir o torneio.

Quando é o sorteio do Aberto da Austrália?

O sorteio principal acontecerá na quinta-feira, 9 de janeiro.

Qual é o prêmio em dinheiro do Aberto da Austrália?

O prêmio total em dinheiro do Aberto da Austrália deste ano representa um aumento de 12 por cento em relação a 2024: o campo dividirá £ 48,4 milhões, com os vencedores levando £ 1,75 milhão cada e os segundos classificados ganhando £ 954.350.

Jannik Sinner jogará?

Como está, sim. Mas o italiano está esperando o resultado do recurso da Agência Mundial Antidopagem ao Tribunal Arbitral do Desporto devido aos seus dois testes antidoping falhados no início deste ano.

O jogador de 23 anos testou positivo para clostebol em março, mas um painel independente determinou que “não houve culpa ou negligência” por parte do jogador.

Se Wada tiver sucesso, Sinner poderá ser suspenso do tênis por até dois anos.

Jannik Sinner espera defender seu título do Aberto da Austrália em janeiro – Getty Images/Martin Keep

Por que Andy Murray está treinando Novak Djokovic?

Depois de não conseguir vencer um Grand Slam pela primeira vez desde 2017, Djokovic recorreu a um de seus maiores rivais, Andy Murray, na tentativa de desafiar Sinner e Carlos Alcaraz.

Murray terá que ajudar Djokovic durante os treinos de pré-temporada e no Aberto da Austrália.

“Estar do mesmo lado da rede é muito legal, para variar, porque ele tem sido um dos meus maiores rivais”, disse Djokovic. “De certa forma, foi estranho para mim partilhar todo este tipo de ideias sobre como me sinto em campo, partilhar alguns dos segredos do que estou a passar, o que estou a pensar, como vejo o meu jogo. com Alguém que sempre foi um dos principais rivais.”

Quais jogadores britânicos participarão?

Sete jogadores britânicos têm vaga no sorteio principal: Jack Draper, Cameron Norrie, Katie Boulter, Emma Raducanu, Jodie Burrage, Sonay Kartal e Jacob Fearnley.

Dan Evans caiu na primeira rodada das eliminatórias do Aberto da Austrália depois de ser derrotado em três sets pelo japonês James Trotter. Na classificação feminina, Harriet Dart e Heather Watson conseguiram avançar com segurança para o segundo turno com vitórias sobre Lizette Cabrera e Lola Radivojevic respectivamente.

Francesca Jones. Lily Miyazaki, Jan Choinski, Paul Jubb e Billy Harris estarão em ação na terça-feira no torneio de qualificação.

Emma Raducanu e Katie Boulter terão como objetivo uma boa corrida em Melbourne – Getty Images/Nathan Stirk

Quem são os atuais campeões do Aberto da Austrália?

Jannik Sinner venceu seu primeiro Grand Slam ao se recuperar de dois sets a menos para derrotar Daniil Medvedev por 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 em três horas e 44 minutos.

Na final feminina, Aryna Sabalenka derrotou Qinwen Zheng, da China, vencendo por 6-3 e 6-2 para conquistar seu segundo título do Aberto da Austrália.

Últimas probabilidades

Para ganhar o título masculino

Pecador Jannik 15/08

Carlos Alcaraz 17/05

Novak Djokovic 4/1

Alexandre Zverev 01/11

Para ganhar o título feminino

Aryna Sabalenka5/2

Iga Swiatek 02/09

Coco Gauff 2/11

Elena Rybakina 01/09

Parcelas corretas a partir de 3 de janeiro

Amplie seus horizontes com o premiado jornalismo britânico. Experimente o The Telegraph gratuitamente por 1 mês com acesso ilimitado ao nosso site premiado, aplicativo exclusivo, ofertas para economizar dinheiro e muito mais.