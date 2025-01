Australian Open: Madison Keys ha sconvolto la campionessa in carica Aryna Sabaleka nella finale femminile

Quando Madison Keys è entrata alla Rod Laver Arena alle 19:37 di sabato sera prima della finale degli Australian Open, è passata davanti alla Daphne Akhurst Memorial Cup, il trofeo assegnato alla campionessa femminile, che era posto su un piedistallo vicino all’ingresso. in tribunale.

Le chiavi non si sono rotte. Non mi sono fermato a guardare. Tale attrezzatura è stata poi posizionata vicino alla rete prima della partita per il lancio della monetina, il più vicino possibile al punto in cui si trovava l’americano. Abbastanza vicino da poterlo toccare. Abbastanza vicino da sembrare reale. C’era anche la sua avversaria, la testa di serie numero 1 Aryna Sabalenka, la due volte campionessa in carica al Melbourne Park, che non avrebbe reso le cose più facili in questa serata fresca e ventilata.

Esattamente 2 ore e mezza – e una vittoria per 6-3, 2-6, 7-5 su Sabalenka – più tardi, Keys sorrideva più ampiamente e teneva il trofeo d’argento con entrambe le mani, campione del Grande Slam per la prima volta. All’età di 29 anni. Considerata una stella del futuro prima ancora che fosse adolescente, Keys è stata la sua seconda possibilità di giocare in un major: la prima si è conclusa con una sconfitta sbilanciata agli US Open 2017, un’esperienza che le ha insegnato che deve essere in grado di giocare nonostante i nervi saldi .

È stato solo quando ha accettato che forse non avrebbe mai vinto un titolo Slam, e questa sarebbe stata una buona cosa – un cambiamento dopo anni di terapia – che Keys è arrivata davvero a quel punto.

“Da giovane, sentivo che se non avessi mai vinto uno Slam, non sarei stato all’altezza di ciò che la gente pensava che avrei dovuto essere. Era un fardello piuttosto pesante da portare in giro”, ha detto Keys. , che raggiunsero la loro prima semifinale importante dieci anni fa in Australia.

“Così finalmente sono arrivato a un punto in cui ero orgoglioso di me stesso e orgoglioso della mia carriera, con o senza un Grande Slam. Finalmente sono arrivato a un punto in cui mi sarebbe piaciuto se non fosse successo. Non ne avevo bisogno. sento di aver avuto una buona carriera o di meritare che si parlasse di un grande tennista”, ha detto. “Mi sento come se finalmente lasciassi andare quel discorso interiore che mi aveva appena dato l’opportunità di uscire e giocare un ottimo tennis per vincere uno Slam.”

Naturalmente lo ha fatto. La Keys, nata nell’Illinois e ora in Florida, è la donna più anziana a diventare campionessa dello Slam per la prima volta dai tempi di Flavia Pennetta, che aveva 33 anni agli US Open 2015. Per la Keys è stata la 46esima presenza nello Slam, la terza prima di vincere il titolo del Grande Slam femminile, dietro solo alle 49 di Pennetta e alle 47 di Marion Bartoli quando vinse Wimbledon nel 2013.

Nemmeno le chiavi hanno preso la via d’uscita più semplice.

Quella vittoria in tre set è stata preceduta da quella contro la numero 2 Iga Swiatek in semifinale, risparmiando un match point lungo il percorso. Non era da quando Serena Williams nel 2005 batteva entrambe le prime due donne della WTA a Melbourne Park.

“Vincere la partita dell’altra sera contro l’Iga è stato davvero un grosso ostacolo”, ha detto Keys. – Ho sempre creduto di potercela fare, ma farlo in quel modo – In realtà dopo la partita ho pensato tra me e me che sabato avrei potuto sicuramente vincere.

Per fare ciò, tuttavia, Keys, che è testa di serie al 14° posto ed entra al 19° posto, ha dovuto impedire a Sabalenka di guadagnare quello che sarebbe stato il suo terzo titolo femminile consecutivo agli Australian Open – l’ultimo ottenuto da Martina Hingis dal 1997 al 1999 – e il suo quarto titolo major. titolo in generale.

Quando finì, Keys si coprì il viso con le mani e poi alzò la mano. Ha presto abbracciato il marito Bjorn Fratangelo, che è il suo allenatore dal 2023, e gli altri membri della sua squadra prima di sedersi in disparte e ridere.

Sabalenka ha lasciato cadere la racchetta, si è coperta la testa con un asciugamano bianco e ha lasciato brevemente il campo prima di tornare alla cerimonia post partita.

“Avevo solo bisogno… di quel tempo per me stessa per staccare la spina, dimenticare e… essere rispettoso”, spiegò in seguito Sabalenka.

Keys è stata rotta tre volte nel primo set, aiutata in parte dai quattro doppi falli di Sabalenka e dai 13 errori non forzati totali. Ma non pensare che questo fosse solo un esempio dell’autodistruzione di Sabalenka.

Keys ha avuto molto a che fare con come sono andate le cose.

Per un po’, sembrava che ogni colpo fosse fuori dalla lingua della mazza di Keys – a cui è passata all’inizio di questa stagione su sollecitazione di Fratangelo per proteggere la sua spalla destra spesso infortunata e rendere più facile controllare il suo considerevole potere. – è atterrato esattamente dove voleva.

Vicino all’angolo. Sulla linea. Fuori dalla portata della 26enne Sabalenka della Bielorussia.

Importante è stato anche il modo in cui Keys, la cui coscia sinistra era fasciata per la partita, ha coperto ogni parte del campo, correndo per prendere le palle e rimandarle in rete con determinazione.

Mai una persona che nasconde le sue emozioni, Sabalenka ha calciato la palla dopo un tiro al volo e ha lasciato cadere la mazza dopo aver mancato la testa.

È andata negli spogliatoi prima del secondo set e, sia che questo l’abbia aiutata a schiarirsi le idee o a rallentare Keys – o entrambi – l’aspetto della finale è presto cambiato. La percentuale della prima di servizio di Keys è scesa dall’86% nel primo set al 59% nel secondo. Sabalenka ha aumentato il totale dei suoi vincitori da quattro nel primo set a 13 nel secondo e ha iniziato a raccogliere e convertire break point.

Quando ha mandato un rovescio lungolinea per forzare un break di Keys e portarsi in vantaggio per 2-1 nel secondo set, Sabalenka ha agitato il pugno sinistro e ha stretto i denti. L’azione nel terzo set è stata serrata e tesa, senza un solo break point fino al game finale, quando Keys è sopravvissuto con un dritto finale.

Il risultato è stato così vicino: Keys ha vinto con un solo punto in più di Sabalenka, 92-91. In entrambi i casi ci sono stati 29 vincitori.

Le chiavi hanno dovuto aspettare questo momento, sì, ma sono arrivate.

“Non ho sempre pensato di poter tornare a questo punto”, ha detto dopo aver sorseggiato champagne durante la conferenza stampa. “Ma essere in grado di farlo e vincere significa tantissimo per me.”

Rapporto dell’Associated Press.

