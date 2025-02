Autoridades para fortalecer a segurança no Barabati Cuttaack Stadium antes da Índia-INGLAND ODI

As autoridades disseram que a segurança será fortalecida no Estádio Barabati, perto do Estádio Barabati, no episódio de Odisha, antes da partida de Krykieta na Índia-Inglaterra. Eles disseram que a Cuttack Municipal Corporation (CMC) também realizaria operações de beleza, sanitária e desenvolvimento perto da segunda partida internacional de um dia. Na terça -feira, uma reunião de alto nível foi convocada para revisar os preparativos para a partida. Funcionários da Administração Distrital, Odisha (OCA) Kryquet Association, Odisha Olympic Association, Departamento de Polícia e Saúde e CMC participaram da reunião para finalizar os acordos.

“A entrada e a produção de pessoas serão regulamentadas por quatro portões designados, e a equipe está estacionada para gerenciar segurança e sanitária”, disse o vice -comissário de polícia Cuttaack, Jagmohan Meen.

O Departamento de Saúde do Distrito também colocará ambulâncias de ambulâncias e equipes médicas para uma reação de emergência no dia da partida, enquanto os oficiais de segurança alimentar monitoram os padrões de higiene nas barracas.

As autoridades adicionadas para facilitar o tráfego de espectadores, serviços especiais de ônibus operam a partir do ônibus Netaji, Trishulia e da estação de trem.

