Avalanche GM – Mikko Rantanen si scambia con “pesante decisione aziendale”

BOSTON – Face di fronte alla prospettiva che il wingman stellare Colorado Mikko Rantanen diventerà un giocatore libero illimitato dopo questa stagione, il direttore generale Chris MacFarland ha ritenuto che i tempi avessero ragione di eliminarlo e rafforzare la valanga del roster in futuro.

“Penso che sia stata solo una decisione commerciale difficile per noi”, ha detto MacFarland sabato prima che Avalanche si scontrasse con Boston Bruins. “Ho sentito che i pezzi che abbiamo avuto senso colpire ora.”

Suggerimenti per l’editore 2 correlati

Ieri sera, il Colorado ha scambiato Rantanen per una squadra di tre con Carolina e ha vinto gli aggressori Martin Nečas e Jack Drury, nonché la scelta nel secondo turno della bozza di quest’anno e giovedì nel 2026.

Carolina ha anche guadagnato l’attaccante Taylor Hall di Chicago.

Il 28enne Rantanen, un doppio marcatore di 100 punti che aveva un record di 55 gol AVS nella stagione 2022-23, è stato redatto come 10 nel 2015. Concorda un nuovo contratto che entrerà quest’anno.

Quando è stato sostituito, aveva 25 gol e 39 assist e nella sua nona stagione completa lascia il Colorado con 287 gol nella sua carriera. Li ha aiutati a vincere la Coppa nel 2022.

Il trading superstar non è mai facile e MacFarland ha sicuramente avuto diversi momenti ansiosi.

“Fa male, giusto. È un talento coltivato a casa. È un uomo superstar, è un essere umano superstar”, ha detto. “Penso che sia sport, giusto. Ne parleremo, la gente ne parlerà. Il tuo cuore sta tirando. Ecco perché lo facciamo tutti

“Mentirei, sono così. È un bravo giocatore di hockey … aveva una carta UFA e abbiamo sentito che era quello che dovevamo fare.”

Ora il Colorado sta affrontando un futuro immediato e sta cercando di rimanere candidato per la Stanley Cup insieme alla pianificazione del futuro.

“Perderai superstar e dovremo provare a sostituirlo in sintesi: il marcatore di cinquanta gol non sta crescendo sugli alberi”, ha detto MacFarland. “Di solito devi progettarli e svilupparli. Mikko è stata una casa per molti, molti anni.”

E il suo ex giocatore star ora cercherà di aiutare Carolina a vincere la sua prima coppa dal 2006.

“Ti senti di fare ciò che è meglio per il logo e il meglio per la squadra”, ha detto MacFarland.