Avaliações dos jogadores de Mohun Bagan x East Bengal FC: Maclaren, Vishnu brilham enquanto Chungnunga e Souvik decepcionam

Ambas as equipes lutaram pelos três pontos até o final do jogo.

Mohun Bagan reinou supremo no segundo Kolkata Derby da temporada 2024-25 da Indian Super League (ISL) com uma vitória por 1 a 0 sobre East Bengal no Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati, no sábado (11 de janeiro).

Um gol solitário de Jamie Maclaren no segundo minuto foi suficiente para separar os times e ajudar os Mariners a dobrar o título da liga, além de ajudá-los a ter oito pontos de vantagem no topo da tabela. Aqui estão as classificações dos jogadores do jogo.

Mohun Bagan (por Uttiyo Sarkar)

Vishal Kaith – 6,5

Corajoso e reativo em seu objetivo. Ele frustrou as tentativas de Bengala Oriental com seus excelentes golpes. Eu não tinha muito para economizar.

Bênçãos Rai – 7,5

Rai mostrou seu brilhantismo criativo ao abrir a defesa do East Bengal para o gol de Maclaren. Um pouco preocupado com o ritmo do rival ao seu lado, mas acima de tudo se manteve firme em uma exibição impressionante.

Tom Aldred – 7,0

Aldred manteve uma linha defensiva afiada, não deixando espaço para os atacantes adversários. Ele fez quatro liberações e três recuperações de posse.

Alberto Rodríguez – 8,0

Rodríguez dominou uma forma defensiva muito sólida, frustrando Diamantakos com sua marcação. O espanhol venceu seis duelos, fez cinco alívios e dois bloqueios, além de movimentar a bola com eficácia.

Subhasish Bose – 7,5

O capitão do Mohun Bagan era uma figura vigilante ao seu lado, não permitindo que muita coisa se materializasse. Ele foi inteligente na leitura do jogo, recuperando sete posses de bola e três punts.

Lalengmawia Ralte – 7,5

Apuia não demonstrou nervosismo frente aos meio-campistas do Bengala Oriental, estando em sua melhor forma no meio-campo. Ele trabalhou duro, fez quatro entradas e venceu seis jogos e se destacou em mover a bola rapidamente para o campo adversário.

Sahal Abdul Samad – 7,0

Sahal não conseguiu criar muito, mas trabalhou muito e percorreu mais de 10,3 quilômetros no jogo. Fechou muito bem os espaços, recuperando cinco posses de bola e ajudando a sua equipa a controlar o jogo.

Manvir Singh – 6,0

Manvir teve uma noite bastante agitada. Ele trabalhou muito e foi excelente defensivamente, vencendo 11 duelos, mas faltou crueldade no produto final. Ele perdeu algumas grandes oportunidades e não conseguiu criar muitas.

Fita Colaco – 6,5

Liston foi um grande problema para os defensores de Bengala Oriental com sua velocidade perigosa e corridas para frente, invadindo áreas importantes. Terminou com Souvik sendo expulso em um contra-ataque brilhante. Apesar de suas corridas labirínticas, Colaco não conseguiu criar muito e teve um chute defendido no final.

Jason Cummings – 7,5

Cummings prosperou em seu papel nas entrelinhas no meio-campo de Bengala Oriental, indo para bolsos vazios para causar problemas. Criou três chances com excelentes passes no terço final e teve muito azar em não receber a assistência.

Jamie Maclaren – 8,5

No jogo mais importante da campanha, Maclaren colocou em prática o seu estilo. Ele exalava confiança e zumbia como uma abelha, com suas jogadas inteligentes e combinadas atormentando a Brigada Vermelha e Dourada. Ele marcou um excelente primeiro gol com algumas finalizações de verdadeiro atacante e continuou sendo um problema ao longo da partida com seu trabalho no terço final.

Suplentes

Greg Stewart – 6,0

O escocês não conseguiu criar muito mais tarde e o seu remate saiu ao lado.

Dimitri Petratos – N/R

Ele não poderia causar tantos problemas em uma aparição tardia.

Deepak Tangri – N/R

Ajudou Mohun Bagan a ver o resultado.

Bengala Oriental (por Parashar Kalita)

Vice-presidente Vishnu: 7,5

O meio-campista de 23 anos impressionou em campo. Vishnu criou os primeiros ataques promissores para Bengala Oriental; Porém, Cleiton Silva desperdiçou a oportunidade de empatar. Quase ganhou um pênalti para o time, que infelizmente foi anulado pela arbitragem. Ele também criou uma chance no início do segundo tempo, que Cleiton Silva desperdiçou.

Hijazi Maher: 7

Hijazi era sólido na retaguarda de Bengala Oriental. Nos 80 minutos que disputou, fez quatro desarmes, desviou seis bolas e fez seis interceptações. Ele foi a razão pela qual Bengala Oriental não sofreu mais gols. Substituído aos 80 minutos.

Jeanson Singh: 6

O meio-campista fez belo passe para David Lalhlansanga, que não conseguiu cobrar. Sua precisão de passe foi boa, com setenta e nove por cento de precisão. Na defesa, ele fez duas liberações.

Rei Chungnunga: 5,5

O lateral-direito recebeu cartão amarelo aos 58 minutos. Na defesa fez quatro interceptações.

Diamantakos Dimitrios: 6

O futebolista grego teve um dia abaixo da média em campo. Ele deu o primeiro chute nos momentos finais do primeiro tempo, mas foi bloqueado. Aos 54 minutos, um cruzamento de Diamantakos da ala esquerda foi bem recebido por Vishal.

Clayton Silva: 6

Poderia ter rendido um ponto para o time de Bengala Oriental. Ele errou o um contra um aos 7 minutos. Nos primeiros minutos do primeiro tempo seus chutes saíram ao lado. Além disso, aos 15 e 46 minutos, tentou duas vezes, mas falhou todas as vezes.

Prabhsukhan Singh Gill: 6,5

Ele fez uma defesa impressionante aos 20 minutos de jogo. Foi apenas um toque para Manvir Singh, negado por Prabhsukhan. No total, ele fez três paradas e uma liberação.

David Lalhlansanga: 6

David foi substituído aos 69 minutos. Ele criou uma chance aos 7 minutos para Cleiton Silva, que não conseguiu marcar.

Nishu Kumar: 6

Aos 49 minutos de partida recebeu cartão amarelo. O meio-campista atuou principalmente no lado esquerdo do campo. Ele completou 37 dos 42 passes e fez duas liberações e uma interceptação.

Souvik Chakrabarti: 4

O meio-campista passou por um momento acirrado no primeiro tempo e, mais tarde, aos 38 minutos, recebeu cartão amarelo por uma contestação desnecessária no meio-campo.

Isto custou o East Bengal aos 64 minutos, onde um contra-ataque de Mohun Bagan e a sua entrada tardia sobre Liston Colaço valeram-lhe o segundo cartão amarelo, custando um jogador à sua equipa. No total, ele completou 26 de 34 passes e fez um passe longo em seis.

Héctor Yuste: 6

Ele não conseguiu cobrir Jamie Maclaren, que marcou o primeiro gol no segundo minuto de jogo. No total, ele fez cinco liberações, quatro interceptações e um desarme ao longo do jogo, com precisão de passe de oitenta e oito por cento.

Substituições

Mahesh Singh: 5

Ele entrou aos 69 minutos. Ele fez dois cruzamentos ao longo do jogo.

Nandhakumar Sekar: N/A

Substituído em campo aos 80 minutos.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.