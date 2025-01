Avanguardie, contendenti al premio di basket femminile NCAA

Caitlin Clark è stata una montagna russa la scorsa stagione come Giocatrice nazionale dell’anno nel basket universitario femminile. A metà del 2024-25 saranno piuttosto quattro le locomotive che convergeranno contemporaneamente sulla stazione.

Se vuoi suspense, ce l’abbiamo: tre guardie e un centro le cui squadre sono classificate tra le prime 10, tutte in lizza per diventare il miglior giocatore individuale del paese.

Il secondo anno è in testa alla corsa, ma non è quello che molti pensavano avrebbe aperto la strada. Hannah Hidalgo di Notre Dame ha battuto JuJu Watkins della USC, che era stato il Rookie of the Year la scorsa stagione.

Le due stelle del secondo anno si sono incontrate a novembre, con gli irlandesi che hanno regalato all’USC l’unica sconfitta stagionale, 74-61 dietro ai 24 punti e 8 assist di Hidalgo mentre Watkins ha chiuso con 24 e 5.

Hidalgo è al secondo posto nella Divisione I per punteggio e palle rubate; ha segnato 25 o più punti in otto partite per la guida di Notre Dame (5-0). Watkins è terzo nel punteggio, anche lui con otto partite da oltre 25 punti. I Trojans sono 6-0 in testa ai Big Ten nella loro prima stagione nella conference.

Cercare di dividere il capello tra Hidalgo e Watkins sarebbe abbastanza affascinante. Ma la guardia dell’UConn Paige Bueckers – giocatrice nazionale dell’anno 2021 come matricola e potenziale scelta n. 1 nel draft WNBA di aprile – e il centro dell’UCLA Lauren Betts – che guidano la squadra n. 1 (16-0 in totale, 5-0 nei Big Ten) – sono in gioco.

Come si comportano i primi quattro? E chi sono i migliori candidati matricola, trasferimento e allenatore? Kendra Andrews, Charlie Creme, Alexa Philippou e Michael Voepel di ESPN fanno le loro scelte a metà del torneo NCAA.

giocare 0:22 Hannah Hidalgo va su e giù per un secchio incredibile Hannah Hidalgo afferra una doppia frizione a mezz’aria e si tuffa tra le sue braccia per un grande secchio per il Fighting Irish.

Giocatore dell’anno

Andrews: Hannah Hidalgo, Notre Dame

crema: Hannah Hidalgo, Notre Dame

Filippo: Hannah Hidalgo, Notre Dame

Voce: Hannah Hidalgo, Notre Dame

Hidalgo è uno dei difensori perimetrali uno contro uno più temuti del paese ed è tra i migliori tiratori. La sua prestazione contro l’allora n. 3 USC a novembre è stata seguita da altre due gemme contro le prime cinque squadre: 30 punti, 8 rimbalzi e 4 assist nella vittoria 80-70 ai supplementari contro il Texas il 5 dicembre e 29 punti, 10 rimbalzi, 8 assist e 3 palle recuperate in una vittoria per 79: 68 su UConn il 12 dicembre.

Hidalgo, che si è adattato bene al ritorno del playmaker Olivia Miles, domenica ha saltato la sua prima partita a Notre Dame per precauzione dopo essersi slogata la caviglia destra nella vittoria del 9 gennaio contro Wake Forest. La sua assenza si sentiva. Gli irlandesi hanno pareggiato il minimo stagionale con 67 punti, ma hanno comunque battuto Clemson di 9.

Hidalgo ha migliorato la sua percentuale di tiro rispetto alla scorsa stagione al 50,4% in totale e al 45,8% da dietro l’arco. La sua precisione a lungo raggio l’ha catapultata a 2,5 tiri da 3 a partita, rispetto a 1,4 dell’anno scorso. Ha una media di 25,7 punti, 6,0 rimbalzi, 3,7 assist e 4,1 palle recuperate durante la stagione. — Voepel

Migliori sfidanti (in ordine)

JuJu Watkins, USC: Watkins è stata impressionante nel seguito della sua storica prima stagione. Tira meglio (44,4% FG) e crea più giocate per i compagni di squadra, inoltre ha ridotto le palle perse e migliorato la sua difesa (4,3 palle recuperate e stoppate), rendendola una giocatrice ancora più versatile. È anche sulla buona strada per battere il record di punteggio NCAA di tutti i tempi di Clark.

Hidalgo e Notre Dame hanno superato Watkins e USC a novembre. Ma Watkins ha brillato nelle vittorie dei Trojan contro Bueckers e Huskies il mese scorso. Momenti del genere hanno un enorme impatto sulle conversazioni del giocatore dell’anno. — Andrews

giocare 2:07 JuJu Watkins perde 35 punti e porta la USC a superare la Penn State JuJu Watkins ha ottenuto una prestazione solida con 35 punti, 3 assist e 11 rimbalzi nella vittoria della USC sulla Penn State.

Paige Bueckers, UConn: Non è l’attuale numero 1, ma Bueckers è stata straordinariamente impressionante. È rimasta un segno distintivo di efficienza, con una percentuale di field goal effettiva del 62,8% migliore in carriera. Il Big East non è forte quest’anno, ma le partite più importanti di Bueckers sono arrivate fuori conferenza, inclusi 29 punti contro Ole Miss e North Carolina. E nelle due sconfitte dell’UConn contro USC e Notre Dame, ha segnato una media di 23,5 punti sui tiri 20 su 42 (anche se 2 su 12 su 3 punti).

Bueckers ha saltato le ultime due partite per una distorsione al ginocchio, ma dovrebbe tornare questa settimana. Le mancano 18 punti per raggiungere i 2.000 punti in carriera ed è sulla buona strada per superare quel traguardo più velocemente di qualsiasi altro giocatore nella storia dell’UConn. — Filippo

Lauren Betts, UCLA: Il centro junior ha trasformato i Bruins da un programma di 16 dolci al programma n. 1 nel paese. Affidabile e coerente, Betts ha segnato in doppia cifra in ogni partita di questa stagione. Anche la sua prestazione più bassa in carriera di 11 punti è stata accompagnata da 14 rimbalzi, 4 assist e 4 stoppate nella vittoria distintiva dell’UCLA sulla Carolina del Sud. Cori Close guida l’attacco dei Bruins attraverso Betts, premiando il suo allenatore come sesto capocannoniere della nazione, secondo HerHoopsStats.com. I Betts da 6 piedi e 6 sono anche l’ancora di una difesa che è al secondo posto a livello nazionale nella percentuale di field goal avversari. — Crema

giocare 0:16 Sarah Strong ottiene un recupero e segna per UConn Sarah Strong va da una costa all’altra in Huskies vs. Hoyas.

Esordiente dell’anno

Andrews: Sarah Strong, UConn

crema: Sarah Strong, UConn

Filippo: Sarah Strong, UConn

Voce: Sarah Strong, UConn

Strong era una prospettiva di prim’ordine quando firmò con UConn e riuscì comunque a superare le aspettative in Storrs, eguagliando Breanna Stewart e Maya Moore in meno di 20 partite nella sua carriera universitaria. Ciò che risalta di più è la sua sensibilità per il gioco da entrambe le parti e la sua versatilità. Il suo tiro da 3 punti (35%) e il gioco di passaggi (3,6 assist a partita) le conferiscono qualità di guardia. I suoi 17,2 punti a partita – con il 57% di tiri! – sono secondi nella squadra dietro a Bueckers e Strong guida gli Huskies in ogni categoria con 7,9 rimbalzi, 2,4 palle recuperate e 1,1 stoppate a partita. Da diversi anni si dimostra la giocatrice d’attacco più talentuosa di Geno Auriemma.

Strong e Bueckers sono una delle migliori coppie del paese, e la matricola è la prossima grande superstar dell’UConn e già il miglior giocatore del paese. — Filippo

Squadra di matricole

Mikayla Blakes, Vanderbilt, guardia

Jaloni Cambridge, Ohio State, guardia

Joyce Edwards, Carolina del Sud, attaccante

Sarah Strong, UConn, avanti

Syla Swords, Michigan, guardia