Avião dos Chiefs encalhado no aeroporto de Kansas City em meio a condições de gelo e alerta de nevasca

O Kansas City Chiefs pode eliminar seu rival Denver Broncos da disputa dos playoffs ao derrotá-los no jogo da semana 18 de domingo… isto é, se conseguirem sair do Missouri. Pouco antes da decolagem programada para sábado, o avião da equipe dos Chiefs ficou preso no Aeroporto Internacional de Kansas City (MCI) devido a “rápido acúmulo de gelo“no campo de aviação, como relatou Tracy Wolfson, da CBS Sports.

O fechamento do aeroporto ocorre em meio a avisos de uma grande tempestade de inverno na área de Kansas City, com o Serviço Meteorológico Nacional prevendo condições semelhantes às de nevasca que começarão na tarde de sábado e durarão até segunda-feira. As autoridades indicaram que a viagem pode ser “impossível” quando a neve forte começar a cair na tarde de domingo, e as rajadas de vento também deverão atingir entre 35 e 40 milhas por hora. como KMBC relatou.

Os Chiefs estavam originalmente programados para pousar em Denver por volta das 15h, horário local, no sábado, de acordo com Wolfson.

Não está claro se o NFL Ele está atualmente considerando adiar o confronto do clube na semana 18 contra o Broncos, o que tem implicações óbvias nos playoffs. A pós-temporada está marcada para começar no domingo seguinte.