Avvio veloce senza eguali, perché l’esordio impressiona i giocatori, i tifosi

MIAMI – Skylar Diggins-Smith si è separato da DiJonai Carrington appena oltre l’arco dei 3 punti per impostare il primo drive vincente nella storia imbattuta.

Quando è iniziato, Diggins-Smith è corsa lungo il campo ed è stata festeggiata dai suoi compagni di squadra dei Lunar Owls mentre sconfiggevano i Mist 84-80 venerdì sera.

“L’atmosfera era elettrica”, ha detto Diggins-Smith al Centre Court. “Stasera festeggiamo.

Il “punteggio vincente” in questo nuovo campionato di basket femminile 3 contro 3 viene determinato aggiungendo 11 punti al punteggio della squadra in testa nell’arco di tre quarti. Ciò significa che ogni partita viene decisa dal vincitore.

Ma questo era quanto di meglio Unrivaled potesse chiedere per il suo gioco inaugurale.

“Era tutto ciò che speravamo”, ha detto la giocatrice dei Lunar Owls e co-fondatrice della lega Napheesa Collier. “Penso che sia stata una grande prima partita, mostrando cosa possiamo fare e mostrare quale può essere l’esperienza.

La prima serata di Unrivaled ha visto il tutto esaurito nell’arena da 870 posti del MediaPro Center. I tifosi si sono messi in fila sotto la pioggia leggera poche ore prima dell’apertura delle porte e si sono goduti le attivazioni dei tifosi che la lega aveva in serbo per loro. All’interno del campo sedevano il Hall of Famer Steve Nash e la stella del football americano Alex Morgan. I dirigenti della WNBA erano disseminati sugli spalti.

In uno spazio così ristretto, i giocatori hanno detto che sembrava che il pubblico fosse “sopra di noi”. E non c’era alcun vantaggio sul campo di casa quando si giocava su un campo neutro.

Jewell Loyd ha paragonato l’energia nell’edificio a un gioco di raccolta. Collier ha detto che era come un campionato di basket del liceo. Chelsea Gray ha detto che batte entrambe queste analogie.

“Era come se i tifosi fossero proprio in campo”, ha detto Gray, la cui Rose ha perso contro Vinyl 79-73 in Gara 2. “Che ci fosse o meno la musica, l’energia era sempre presente durante le diverse fasi della partita. Mi piace molto l’atmosfera. Tutti volevano vedere del buon basket”.

Collier ha aggiunto: “Ovviamente (la fanfara) è una distrazione; è il fine settimana di apertura. Ma siamo stati in una situazione in cui c’è molto da fare: giocare in finale, giocare al college, partite di campionato. Come professionista, io’ Sono in grado di bloccarlo.”

Comprimendo l’intero campo, anziché la metà campo giocata nel basket olimpico 3×3, Unrivaled crea un gioco estremamente veloce.

Skylar Diggins-Smith ha fatto una storia senza precedenti venerdì sera con la sua prima serie di vittorie consecutive nella nuova partita di apertura del campionato di Miami mentre i suoi Lunar Owls hanno battuto i Mist 84-80. Immagini di Jim Rassol-Imagn

Ma i giocatori hanno detto di non essere rimasti troppo sorpresi, considerando che si trattava dello stesso stile e ritmo che avevano sperimentato nel ritiro e nelle partite di preseason.

“Non c’è davvero il tempo per togliere la palla. Ci sono solo tre giocatori in campo”, ha detto Gray. “È un po’ diverso da quella prospettiva. Ma devi essere in forma per giocare a questa partita.”

Nebbia e Gufi Lunari combinati per 130 colpi; Vinyl e Rose insieme per 126. Lloyd ha segnato 34 punti – 23 nel primo tempo – e Rhyne Howard di Vinyl ha chiuso con 33.

I giocatori hanno notato che i tiri non erano fuori dal comune, ma piuttosto ciò che il gioco richiedeva con solo tre giocatori per squadra in campo contemporaneamente.

“È stato davvero divertente. Ci siamo esercitati, abbiamo lottato, quindi uscire di fronte a un pubblico dal vivo è stato davvero divertente”, ha detto Collier. “Ci stiamo semplicemente godendo l’esperienza della partita. C’è molta fanfara, ma una volta che la palla si alza, siamo là fuori a giocare a basket”.