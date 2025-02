Axar Patel sorri depois de soltar “a pesca mais fácil de todos os tempos”, Sunil Gavascar reage. Para assistir

O versátil Axar Patel na Índia caiu bastante o regulamento da Inglaterra Phil Salt no 2º ODI em Cuttack no domingo. O incidente ocorreu na última bola 6., quando Phil Salt decidiu seguir a rota aérea contra o futebol curto com Hardik Panda. Salt foi para a rampa e a bola voou direto para o terceiro homem para Axar, que fez uma refeição absoluta. Era um gancho de ajuste, mas a bola de alguma forma saltou da mão.

Enquanto Axar só podia sorrir por causa da ocasião perdida, Hardik ficou claramente decepcionado, assim como o resto dos jogadores indianos.

AXAR PATEL DESLIGADO LOLI POP CATCH, OLHE A reação de Hardik Pandaipic.twitter.com/nxnwhrvhm4 – Ser humano (@bhttdnsh100) 9 de fevereiro de 2025

O ex -capitão da Índia, Sunil Gavaskar, que estava em um comentário, simpatizou com Axar, dizendo que mesmo o melhor dos campos pode desistir de essa pesca.

“Até os melhores dos jogadores de campo podem cair metade. Mas é assim. Era uma pesca simples, mas a bola foi refletida. Não há explicação “, disse o ex -capitão da Índia Sunil Gavaskar sobre um comentário após uma das repetições do cair.

Depois que a Inglaterra decidiu Bull, Salts Salt e Duckett deram a eles um ótimo começo. O casal introduziu 81 corridas nas 10 primeiras partidas antes do estreante Varun Chakravarty rejeitar o sal por 26.

A Índia introduziu duas mudanças quando Chakravarty substituiu Kuldeep Yadav, enquanto o Virat Kohli que retornou assentiu depois que Yashasvi Jaiswal, que estreou na abertura da série.

A Inglaterra também introduziu três mudanças quando Mark Wood, Gus Atkinson e Jamie Overton substituíram Jacob Bethell, Brydon Cars e Jofry Archer.

A Inglaterra acrescentou Tom Banton como uma cobertura para Bethell, que cuida das lesões no tendão poplítea. O ex -Kokr Pame chegará à Índia na segunda -feira antes do último ODI.

Skipper da Inglaterra Buttler disse durante os lances: “Primeiro, estamos indo primeiro. Pressionamos na direção certa, jogamos melhor e esperamos passar um bom dia. Parece um pouco seco, com solo preto. Parece bom. O portão parece bom.

O capitão indiano Rohit Sharma disse durante os lances: “Foi um bom desempenho no primeiro jogo. Isso é o que eu amava. A energia era muito boa, mesmo que ele não estivesse em campo há algum tempo. Foi uma ótima assistir depois de perder dois gols, Shreyas possui essa intenção e não esquecendo que é uma loucura que não seja certo. .