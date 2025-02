AZ Alkmaar vs Galatasaray Previsão, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Os anfitriões para combater o Galatasaray na Liga Europa.

AZ Alkmaar está pronta para receber o Galatasaray na UEFA Europa League 2024-25 Playoffs Stage First Fixture. Os anfitriões terminaram sua fase da liga na 19ª posição depois de vencer três dos oito Jogos Uel. O Galatasaray, por outro lado, terminou em 14º lugar, pois eles também conseguiram vencer três jogos na mesma quantidade de saídas.

Az Alkmaar estará em casa, mas ele não terá muita confiança. Eles vêm depois de enfrentar uma derrota na última partida da Europa League. Embora tenham mantido uma boa quantidade de posse de bola, não conseguiram marcar gols no prazo, o que os levou a perder o jogo. O AZ Alkmaar conseguiu marcar apenas três gols e isso também no segundo tempo. Eles concederam quatro gols em troca de seus adversários de Ferencvaros.

O Galatasaray está dominando a Liga Turca, mas você não pode dizer o mesmo sobre suas performances na Liga da UEFA Europa nesta temporada. Eles não perderam um único jogo na liga turca. A equipe visitante perdeu apenas um único jogo no Uuel, mas venceu apenas três. Mas eles poderiam acabar aproveitando algo na primeira mão dos anfitriões.

Começo:

Localização: Alkmaar, Holanda

Estádio: AFAS Stadium

Data: quarta -feira, 12 de fevereiro

Horário de início: 01:30 s / 20:00

Árbitro: João Pinheiro

VAR: em uso

Forma:

Az Alkmaar: llwww

Galatasaray: dwlww

Jogadores para olhar

Sven Mijnans (AZ Alkmaar)

Az Alkmaar pode confiar no meio -campista holandês Sven Mijnan por seu confronto acalorado contra o Galatasaray. Desde o controle do centro do campo até os gols de pontuação para sua equipe, os Mijnans podem desempenhar um papel importante no próximo confronto da Liga Europa entre AZ Alkmaar e Galatasaray. Ele marcou três gols e ajudou seus companheiros de equipe uma vez em oito jogos da UEL.

Victor Osimhen (Galatasaray)

O atacante nigeriano tem sido uma adição muito crucial à equipe do Galatasaray nesta temporada. Na Liga da UEFA Europa, eles marcaram cinco gols em seis jogos pelo seu time. Será uma grande ameaça à defesa do AZ Alkmaar devido à sua capacidade de encontrar espaços no terço final e também poderá obter em alguns objetivos.

Coincidência

AZ Alkmaar e Galatasaray acabaram em um empate em 1 x 1 quando se viram no estágio da Uuel League nesta temporada.

A equipe visitante não conseguiu vencer nenhum dos seus últimos seis jogos contra times holandeses em todas as competições européias.

O AZ Alkmaar perdeu apenas dois de seus últimos 35 jogos em casa em todas as competições européias.

AZ Alkmaar vs Galatasaray: Dicas de apostas e probabilidades

Festa a terminar em um empate @10 William Hill

Objetivos abaixo de 2.5 @7/4 Betfred

Victor Osimhen para marcar @17/5 Vbet

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões do AZ Alkmaar ficarão sem Ruben Van Bommel, SEM Westeld e Ibrahim Sadiq para a próxima reunião.

Mauro Icardi, Yunus Akgun e Ismail Jakobs não jogarão pela equipe visitante em seu próximo jogo da Europa League devido a lesões.

Cabeçalho

Total de correspondências: 1

O Alkmaar ganhou: 0

Galatasaray venceu: 0

Desenhos: 1

Alinhamentos previstos

Alkmaar previu o alinhamento (4-3-3)

OWU -ODURO (GK); Cassus, Geses, Decker, de Bruxa; Smith, Mijnance, Coopmeiners; Outro, Poku, Lahdo

Galatasaray prevê o alinhamento (4-2-3-1)

Muslera (GK); Ayhan, Sánchez, Bardakci, Kutlu; Torreira, Sara; Akgun, Mertens, Yilmaz; Osimhen

Previsão de coincidências

É provável que a primeira partida deste concurso da Europa League 2024-25 termine com um empate.

Previsão: AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray

Detalhes da transmissão

Índia – Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido – TNT Sports

EUA.

Nigéria – DSTV agora

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.