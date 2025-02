O Wiccene India Shubman Gill, na quarta -feira, foi destronado por Babar Azam do Paquistão do primeiro lugar no ranking da ICC ODI ICC para Bałkars, no fundo de seu forte show contra a Inglaterra, na última série de casas. A ICC lançou o ranking mais recente pouco antes do início da equipe de oito troféus em Karachi com a partida do Paquistão e da Nova Zelândia. “A Índia destro, Shubman Gill, está à frente do ex-capitão do Paquistão Babar Azam para se tornar o ODI em mundo mais bem classificado no mundo”, disse a ICC.

Gill, que venceu dois cinquenta e séculos na última série ODI com três partidas contra a Inglaterra em casa, que a Índia venceu por 3 a 0, saltou primeiro. Agora tem 796 pontos de classificação em comparação com 773 Babara.

Szypper India Rohit Sharma está em terceiro lugar com 761 pontos, seguido por Henrich Klaasen da África do Sul e Daryl Mitchell da Nova Zelândia em quarto e quinto lugar, respectivamente.

“Este é um choque sério no topo do ranking, pouco antes do início do Trophy Masters e deixa um gráfico interessante para o que aparecerá nas próximas semanas durante oito equipes no Paquistão e Dubai”, disse a ICC.

“Pela segunda vez, Gill ocupou o ranking nº 1 no críquete ODI, com Pałka India também passou por Babar para ganhar o lugar mais alto no meio do Campeonato Mundial de Críquete Male da ICC em 2023.

“Gill esteve recentemente em excelente forma, e seu centenário com a Inglaterra em Ahmedabad durante o terceiro ODI da série suficiente recentemente terminou para catapultar o jogador de 25 anos no topo do ranking”, acrescentou um órgão de gerenciamento global.

Enquanto isso, Maheesh Theekshan Sri Lanka assumiu a primeira posição no ranking ODI para melões, quando substituiu o capitão Afeganistão Rashida Khan.

“Embora o Sri Lanka não apareça no Troféu dos Campeões, Theekshana conquistou o primeiro lugar após suas façanhas contra os australianos, que continham uma sequência perfeita quatro vezes na partida de abertura desta série em Colombo”, disse a ICC.

O Sri Lanka disse recentemente à Austrália 2: 0, e Theekshana leva quatro gols.

O Spinner Sri Lanka tem 680 pontos de classificação e, em seguida, Rashid em segundo lugar, Bernard Scholtz, com a Namíbia, no terceiro Kuldeep Yadav, indiano em quarto lugar, e no Paquistão Shaheen Shah Afridi em quinto lugar.

“Enquanto isso, o mago afegão Spin Rashid cai para o segundo lugar e estará disposto a recuperar o local em 1, quando a ondulação de seu colega no Sri Lanka com apenas 11 pontos de classificação”, disse a ICC.

“Enquanto o trio de spinners da equipe indiana de Kuldeep Yadav (um lugar para o quarto), Keshav Maharaj, da África do Sul (eles entram no ranking novamente) e Mitchell Santner da Nova Zelândia (subindo quatro níveis a sete) após a compra desta semana. “O veterano do Afeganistão, Mohammad Nabi, continua sendo o maior ranking versátil de Odi, e então Sikandar Raza, Azmatullah orarzai, Mehidy Hasan Miraz e Rashid.

