Babar Azam Baby Azam se tornou o mais rápido que venceu 6.000 corridas ODI durante a final da Tri-Series ODI contra a Nova Zelândia no estádio nacional na sexta-feira. Babar, abrindo ao lado de Fakhar Zaman, começou com cuidado, tentando encontrar liquidez cedo depois que o capitão do Paquistão, Mohammad Rizzwan, decidiu um bastão. Em sétimo lugar, ele assumiu a entrega superlotada de Jacob Duffy, elegantemente passando pelas cobertas para mover 6.000 corridas ODI em seus 123 anos. Innningie, que seria o grande recorde de Hashim Amla da África do Sul para o sinal mais rápido.

Além do mais, ele também se tornou o asiático mais rápido, que alcançou um marco no críquete de ODI, pulando na Índia, piscando muito em Virat Kohla, que levou 136 innsy para alcançar um marco.

Antes, tornou -se o mais rápido até 5000 ODII em maio de 2023, atingindo um marco em apenas 97 partidas. No entanto, desde o final da Copa do Mundo ODI, o capitão Paquistão lutou para manter sua forma, com apenas dois cinquenta pontos nas últimas sete rodadas.

A série em andamento de três lados, percebida como uma das principais e acolhedores contra o Troféu dos Campeões da ICC a partir de 19 de fevereiro, também não foi legal com Babar.

Babar foi lançado barato para o 10º na partida de abertura com a Nova Zelândia e não gastou novamente (23), perseguindo uma grande quantia contra a África do Sul.

Na final em andamento da série Três -Way, Babar mostrou sua estabilidade da marca registrada depois que o Paquistão perdeu Fakhar Zaman e Saud Shakeel mais cedo.

No final do primeiro powerplay, Babar estava invicto 24, ancorando o Paquistão em 48 por 2. Tentando acelerar, Babar caiu em 29, enganou um chute contra Nathan Smith, quando o Paquistão tropeçou em 54 a 3 no 12º lugar.

