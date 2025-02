Babar Azam sofre de infortúnio antes dos campeões de 2025. A estrela do Paquistão diz: "Eu perdi …"

O Troféu dos Campeões de 2025 é de apenas alguns dias com todas as equipes na fase final de sua preparação. Desta vez, o Troféu dos Campeões será disputado no Paquistão e Dubai (todos os jogos da Índia). Todos os olhos estarão no Paquistão e na Índia, dois braços que competirão pela primeira vez após o Campeonato do Mundo em 2024. Babar Azam será uma engrenagem importante no Paquistão no Troféu dos Campeões 2025. Sendo anfitriões, o Paquistão esperará. A última vez que o Paquistão estava indo bem no evento da ICC no Trophy Champions 2017, que ele ganhou.

No entanto, Babar Azam sofreu infortúnio. Ele fez X e escreveu sobre isso: “Perdi meu telefone e contatos. Voltarei a todos assim que o encontrar.

Perdi meu telefone e contatos. Voltarei a todos assim que o encontrar. – Babar Azam (@Babarazam258) 6 de fevereiro de 2025

Os ingressos para um confronto altamente esperado entre os arquivais da Índia e o Paquistão no troféu do ICC 2025 Masters em Dubai foram interrompidos em poucos minutos das vendas na segunda -feira. Rush foi tão intenso que mais de 1,50.000 fãs dispostos na fila on -line, fazendo com que o tempo de espera exceda uma hora. A partida muito esperada da Índia vs Paquistão ocorrerá em 23 de fevereiro no Dubai International Cricket Stadium. Este é um jogo em grupo do Troféu dos Campeões de 2025, que ocorrerá no modelo híbrido no Paquistão e nos Emirados Árabes Unidos.

Os habitantes e entusiastas dos grilos ficaram surpresos com a esmagadora demanda por ingressos no início da marca.

Sudhashree, morador de Dubai, expressou sua surpresa, dizendo: “Eu esperava uma longa fila, mas a velocidade desapareceu, ela foi chocante. Antes de garantir minha casa, apenas duas categorias permaneceram, ambas fora do meu orçamento.

Os fãs pacientemente se posicionaram na fila por quase uma hora, apenas para dizer que os ingressos para o confronto indiano foram vendidos para quase todas as categorias, incluindo 200.000 dh (cerca de 47 434 Rs) e 5.000 dh (cerca de 1,8 lakh) seções de grande salão de salão. Graças ao estádio internacional, o críquete em Dubai, que acomodará 25.000 espectadores, a corrida por ingressos enfatizou a enorme popularidade e importância da partida.