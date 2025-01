Bad Beats della NFL 2024: la sicurezza dell’ultimo secondo offre copertura ai texani

Ogni settimana sul posto NFL gli scommettitori, gli scommettitori sportivi o entrambi si lamentano di una sorta di scarso profitto.

Che si tratti di uno spread pick, di una scommessa sulla moneyline o di una scommessa sul numero totale di punti segnati, c’è sempre un caso che influisce su alcune scommesse.

Nella partita del Divisional Round tra Chiefs e Texans, la differenza di punti ha causato dolore agli scommettitori.

Vediamo come è andata.

La sicurezza intenzionale rovina la copertura per gli scommettitori con spread KC

Questa è stata una partita molto combattuta fin dall’inizio e nessun gol è stato segnato fino al secondo quarto. Kansas City era avanti 6-3 dopo il primo periodo, poi 13-6 alla fine del secondo quarto.

Di fronte ai texani due volte campioni del Super Bowl, una squadra che è entrata in partita 0-5 di tutti i tempi nel round di divisione, diversi scommettitori hanno visto i Chiefs coprire il divario che si è concluso sul 9:5.

Con sette punti di vantaggio a metà gara, la copertura sembrava a portata di mano. Ma poi CJ Stroud e i texani hanno progettato un drive da 15 giocate che è andato per 82 yard e ha portato a un touchdown di 13 yard gestito da Joe Mixon. Il punteggio era ora 13-12 quando Ka’imi Fairbairn ha mancato il punto extra.

All’improvviso si trasformò in sudore.

I Chiefs avevano bisogno di segnare in fretta per arrivarci, e lo fecero. Patrick Mahomes ha condotto un drive di 13 giocate che è andato per 81 yard e si è concluso con un touchdown di Travis Kelce. La situazione era ora 20-12 con 11:52 rimasti nell’ultimo quarto. Due cose dovevano accadere dopo: i Chiefs dovevano fermarsi e poi almeno un field goal nel drive successivo.

E nel classico stile dei Chiefs, sono accadute entrambe le cose. Sono saliti 23-12 con 4:38 rimasti: la prima volta in tutta la partita hanno coperto lo spread. Sul drive successivo dei texani, la difesa ha miracolosamente bloccato un canestro, quasi assicurandosi che la copertura fosse bloccata.

Finché non lo fu più.

Con 1:46 rimasto nel gioco, i Chiefs hanno eseguito un gioco per quattro yard prima di inginocchiarsi per un 4° e 15 sulla linea delle 18 yard di KC con 11 secondi rimasti nel gioco. Kansas City si è schierata per il punt, ma per andare sul sicuro ed evitare di rinunciare a un potenziale ritorno del punt, lo scommettitore Matt Araiza è corso fuori dalla end zone e ha intenzionalmente preso la safety.

Il punteggio finale è stato di 23-14 e gli scommettitori sui Chiefs hanno perso le loro scommesse in pochi secondi. Una bad beat davvero incomprensibile.

