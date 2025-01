Bádminton nos Jogos Nacionais 2025: Dia 1 Programa

As partidas de Bádminton nos Jogos Nacionais de 2025 começarão com os eventos da equipe.

As partidas de badminton tão aguardadas dos Jogos Nacionais 2025 começarão em 29 de janeiro, na sala multiuso, parada do solo, Dehradun. Com a competição durando até 4 de fevereiro, o evento promete uma semana de ação de alto risco, enquanto o talento da Índia do Badminton se une a competir pela Glória Nacional.

Participantes de Uttarakhand, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Odisha, Rajasthinship.

Este ano, vários medalhistas dos 37º Jogos Nacionais também subirão ao palco, incluindo Aditi Bhatt de Uttarakhand, Nitin, Shikha Gautam e Ashwini Bhatt de Karnataka, Saurabh Verma por Madhya Pradesh, Simran Singhi de Maharashtra e Sheikh Gusehra Pradesh, Simran Singhi de Maharashtra e Sheikh Guse de Andhra Pradesh, Simran Singhi de Maharashtra e Sheikh Guse de Andhra Pradesh, Simran Singhi.

O campeonato de Bádminton terá categorias de equipamentos e indivíduos, incluindo partidas emocionantes em singles masculinos e femininos, duplas e duplas mistas. Durante os primeiros quatro dias, haverá eventos de equipe, com cinco equipes cada uma nas categorias de homens e mulheres.

Duas equipes jogarão cinco jogos um contra o outro, consistindo em três singles e dois duplos, com diferentes jogadores de cada equipe que participam desses eventos.

Bádminton no Programa dos Jogos Nacionais 2025 do Dia 1 (29 de janeiro)

Amanhã

Festa masculina: Arunachal Pradesh vs. Rajasthan (10:00 no Tribunal 1)

Arunachal Pradesh vs. Rajasthan (10:00 no Tribunal 1) Partido das Mulheres: Gujarat vs. Uttarakhand (10:00 no Tribunal 2)

Noite

Partidas masculinas

Karnataka vs Uttarakhand (17:00 no Tribunal 1)

Chhattisgarh vs Rajasthan (17:00 no Tribunal 3)

Matches femininos

Assam vs Haryana (17:00 no Tribunal 2)

Karnataka vs Uttarakhand (17:00 no Tribunal 4)

Badminton tem uma importância significativa em Uttarakhand, na Índia, e é um esporte popular no estado. O estado produziu as principais balsas que representaram a Índia em competições internacionais, trazendo orgulho para a região.

Para os entusiastas, esse evento será uma ótima oportunidade para testemunhar os melhores atletas do país em ação, mostrando suas habilidades e determinação para cativar o público.

