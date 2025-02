Bai celebrará um acampamento preparatório para o campeonato de equipes mistas de Bádminton Ásia 2025

O contingente indiano de 14 membros treinará juntos no Centro Nacional de Excelência em Guwahati antes de sua partida.

O campo preparatório de cinco dias para o campeonato de equipes mistas de Bádminton Asia 2025 será disputado em Qingdao, China, de 11 a 16 de fevereiro será realizado no Centro Nacional de Excelência em Guwahati, de 4 a 8 de fevereiro. O semifinalista dos Jogos Olímpicos de Sindhu e Paris, Lakshya Sen, lideraria uma equipe indiana de 14 membros, que havia conquistado a medalha de bronze na última edição em 2023. Além de Sindhu e Sen, a equipe também se orgulha dos gostos do Medalhistas de ouro dos jogos asiáticos. Satwiksairaj Rankireddy e Chiag Shetty, juntamente com o olímpico HS Prannoy e outros.

“O NC se concentrou em preparar os próximos jovens desde a sua criação e organizar um acampamento de equipe sênior aqui também permitirá aos juniores a oportunidade de aprender com os melhores do país, além de fornecer os melhores talentos da Índia para trem e criar um Ambiente de equipe ideal antes deste grande evento de equipe “, disse o secretário geral da Associação de Badminton da Índia, Sanjay Mishra.

“Além das habilidades técnicas que serão ensinadas, o campo foi projetado para fortalecer os valores da disciplina, trabalho em equipe e espírito esportivo entre os membros da equipe. Os jogadores terão uma experiência completa de desenvolvimento que os prepara para os desafios que estão chegando ”, acrescentou.

Sindhu procurará fazer um novo começo no circuito internacional após o seu casamento em dezembro do ano passado. Ela treinará com o equipamento na instalação da Vanguardia em Guwahati. Satwik e Chirag também terão como objetivo aproveitar os benefícios do treinamento em um novo ambiente para promover a coesão da equipe.

O compromisso entre todos os membros, a estratégia e a criação de uma forte dinâmica da equipe será a chave para seu sucesso nos próximos eventos da equipe. A equipe irá para a China na noite de 8 de fevereiro.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama