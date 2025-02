Ban vs NZ Dream11 Previsão Today Match 6 ICC Champions Trophy 2025

Dream11 Dicas e guia de críquete de fantasia para a festa 6 do Troféu dos Campeões da ICC 2025, que será disputado entre Ban vs NZ em Rawalpindi.

A Nova Zelândia teve um excelente começo na campanha do ICC Champions Trophy 2025, enquanto abalou os defensores do Paquistão por 60 corridas em Karachi.

Agora, eles têm uma grande oportunidade de se qualificar para as semifinais que venceram seu próximo jogo. O Black Caps está programado para enfrentar Bangladesh na segunda -feira no Cricket Rawalpindi Stadium e, se vencer, chegarão às semifinais juntamente com a Índia do Grupo A.

Bangladesh, por outro lado, vem de uma derrota contra a Índia e precisa dessa vitória para manter suas esperanças de viver nas semifinais.

Ban vs NZ: Detalhes da festa

Fósforo: Bangladesh (Ban) vs Nova Zelândia (NZ), Match 6, ICC Champions Trophy 2025

Data de coincidência: 24 de fevereiro de 2025 (segunda -feira)

Tempo: 14:30 é / 09:00 em GMT / 2:00

Evento: Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi

Ban vs NZ: Cabeça a cabeça: Ban (11) -NZ (33)

Um total de 45 ódio foi jogado entre essas duas equipes. A Nova Zelândia tem uma grande vantagem, com 33 vitórias em comparação com apenas 11 vitórias para Bangladesh, enquanto uma partida terminou sem resultado.

Ban vs NZ: Relatório Meteorológico

O prognóstico prevê clima nublado na segunda -feira em Rawalpindi. É provável que a temperatura esteja em torno de 24-25 ° C, com uma umidade de cerca de 46 %.

Ban vs NZ: Relatório de pitch

O estádio Rawalpindi de críquete é um bom lugar para batedores. É um local de pontuação alta, que geralmente vê o orvalho à noite. Os giradores podem ser eficazes à medida que a bola envelhece. O boliche pode primeiro ser o ideal, à medida que as condições de rebatidas melhoram nas segundas entradas, especialmente sob as luzes quando a bola chega bem ao bastão.

Ban vs NZ: XIS prevê:

Bangladesh: Tanzid Hasan, Najmul Hossain Shaanto ©, Towhid Hriday, Mushfiquist Rahim (WK), Mahmoumbuullah, Mehidy Hasan Miraz, Jaker Ali, Rishad Hossain, Taskin Ahmed, Tanzim Hasan Sakib, Mustafiz Rahman

Nova Zelândia: Will Young, de um Conway, Kane Williamson, Daryl Mitchell, Tom Latham (WK), Glenn Phillips, Michael Bracewell, Mitchell Santner ©, Nathan Smith, Matt Henry, William O’Rourke

Sugerired Dream11 Fantasy Team No. 1 Ban vs NZ Dream11:

Goleiro: Devon Conway

Batedores: Kane Williamson, Will Young, Towhid Hriday

Todo terrenoS: Rishad Hossain, Mehidy Hasan Miraz, Mitchell Sanner, Glenn Phillips, Michael Bracewell

JogadorS: Matt Henry, William O’Rourke

Capitão Primeira opção: Kane Williamson || Capitão Segunda opção: Devon Conway

Vice-Capitán Primeira opção: Young || Vice Capitão Segunda opção: Mitchell Santner

Sugerired Dream11 Fantasy Team No. 2 Ban vs NZ Dream11:

Goleiro: Tom Latham

Batedores: Kane Williamson, Will Young, Towhid Hriday

Todo terrenoS: Rishad Hossain, Mehidy Hasan Miraz, Mitchell Sanner, Glenn Phillips

JogadorS: Matt Henry, William O’Rourke, Mustafizur Rahman

Capitão Primeira opção: Glenn Phillips || Capitão Segunda opção: Vai jovem

Vice-Capitán Primeira opção: Mehidy Hasan Miraz || Vice Capitão Segunda opção: Rishad Hossain

Ban vs NZ: Dream11 Prediction – quem vai ganhar?

A Nova Zelândia tem o impulso, e a maioria de seus batedores está marcando corridas, os marcapassos estão tomando wickts e os spinnings contêm os rebatedores. Pelo contrário, Bangladesh tem a falta de confiança, e a maioria de seus batedores está fora de forma. É por isso que apoiamos a Nova Zelândia a vencer aqui.

