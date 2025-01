Barcelona destrói o Real Madrid, Arsenal vacila na FA Cup e reage aos rumores de transferência de janeiro

Christian Polanco e Alexis Guerreros reagem a um fim de semana movimentado no futebol europeu, incluindo a derrota do Real Madrid pelo Barcelona na final da Supertaça de Espanha. Eles também analisam o que acontece com o Arsenal após a derrota na Copa da Inglaterra para o Manchester United e se Mikel Arteta está agora no banco.

Christian e Alexis então conversam sobre as notícias da offseason da MLS e da NWSL, incluindo a troca de Jaedyn Shaw para o North Carolina Courage.

Mais tarde, Christian e Alexis voltam. Reações rápidas para reagir a alguns dos rumores atuais de transferência de janeiro.

(8:17) – Barcelona vence a Supercopa da Espanha

(20:00) – Man United elimina o Arsenal da FA Cup

(28:15) – Resumo da Copa da Inglaterra

(40:15) – Atualização de notícias fora de temporada da MLS

(47:00) – Jaedyn Shaw negociado com NC Courage

(52:40) – Reações rápidas: Man City, AC Milan, PSG e mais

Imagens de Shaun Botterill / Getty

