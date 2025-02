Barcelona vs Alaves Live Live La Liga Live: Quando e onde assistir

Barcelona vs Alaves Live Streaming, La Liga 2024-25: O FC Barcelona espera reduzir a lacuna no cume da La Liga para apenas quatro pontos, quando na partida da liga na liga estão. A derrota do Real Madrid por 1-0 de Espanyol deu o fechamento de perseguir, e Barcelona espera o desvio de Alaves. O Barcelona jogou a infeliz Valencia por 7-1 na partida anterior da liga e procurará como Raphinha, Lamine Yamal e Robert Lewandowski para liderá-los ao lado dos Alaves de luta. Este último ocupa o 18º lugar na La Liga em 21 pontos.

FC Barcelona vs Deportivo Alaves Live La Liga 2024-25 Live: Verifique onde e como assistir?

Quando o Barcelona vs Alaves, La Liga acontecerá?

A partida de Barcelona vs Alaves, La Liga acontecerá no domingo, 2 de fevereiro (IST).

Onde o Barcelona vs Alaves, a partida da La Liga acontecerá?

Barcelona, ​​Barcelona.

A que horas começarão o Barcelona vs Alaves, a partida da La Liga?

A partida de Barcelona vs Alaves, La Liga, começará às 18:30 IST.

Quais canais de televisão mostrarão a transmissão de TV ao vivo do Barcelona vs Alaves, La Liga Match?

Barcelona vs Alaves, La Liga não será televisão ao vivo na Índia.

Onde seguir a transmissão ao vivo em Barcelona vs Alaves, La Liga Match?

A partida de Barcelona vs Alaves, La Liga, não será transmitida ao vivo na Índia por causa dos problemas técnicos enfrentados pelas emissoras do GXR World neste fim de semana. Nos EUA, assista à partida no FUBO (processo gratuito) ou pegue -o no ESPN+, ESPN deporta, DirectV Stream.

