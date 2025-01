Barcelona vs. ATALANTA: Onde ver a transmissão ao vivo da Liga dos Campeões da UEFA, canal de televisão, previsão, probabilidades

Barcelona e Atalanta se encontram na Catalunha na quarta -feira por seus Jogo final da Liga dos Campeões da UEFA da fase da liga. Os homens de Hansi Flick já são garantido um fim dos oito melhoresMas a parte superior ainda pode terminar, enquanto o lado de Gian Piero Gasperini está tentando confirmar uma rodada de 16 lugares ao lado do Blaugrana em Estradi Olimpic Lluis Companys.

Barça e Benfica produziram um jogo impressionante Em Portugal, na semana passada, seguido pela roupa de Flick atingindo Valencia para se mudar para dentro dos sete pontos do Real Madrid no topo da liga. Com seis vitórias e um empate para sete jogos competitivos em 2025, sua primeira reunião competitiva com a Atalanta está sendo destacada. Seus três passeios anteriores da UCL são combinados para uma pontuação agregada de 12-1 e uma vitória junto com o Liverpool que não removeu nada do PSV Eindhoven poderia significar o primeiro lugar.

A equipe de Bergamo é um dos três artilheiros da fase da liga, com um dos quatro registros defensivos mais fortes, com apenas quatro gols. Uma vitória por 2-1 sobre como isso os leva a isso, mas não ganhar nenhum dos últimos cinco jogos da Liga dos Campeões contra os lados espanhóis é motivo para se preocupar. A DEA venceu os três jogos fora de casa até agora na fase da liga, com 11 gols marcados para apenas um concedido.

Aqui estão nossas histórias, como você pode ver o jogo e muito mais.

Como olhar e provavelmente

Data: Quarta -feira, 29 de janeiro | Tempo: 15h

Quarta -feira, 29 de janeiro | 15h Localização: Barcelona, ​​Espanha, Espanha

Barcelona, ​​Espanha, Espanha Olhar: Paramount+

Paramount+ Ímpar: Barco -133; Desenhar +320; Atalanta +290

Não perca nenhuma das ligações dos campeões. Como sempre, você pode pegar toda a nossa cobertura Paramount+Assim, CBS Sports Network e a CBS Sports Golazo Network ao longo da temporada.

Fase da liga até agora

O Barca Trail Liverpool por três pontos perdeu sua inauguração contra o Mônaco, com o time do Flick vencendo seis jogos consecutivamente. O Benfica se juntou aos jovens, Bayern de Munique, The Red Star Belgrado, Brest e Borussia Dortmund na queda de Blaugrana. A Atalanta precisa de algo se você quiser confirmar uma posição dos oito melhores com quatro vitórias, dois empates e uma derrota de sete na fase da liga até agora. Os italianos começaram lentamente com sorteios contra o Celtic e o Arsenal de ambos os lados de derrotar Shakhtar Donetsk antes de ganhar Stuttgart e crianças pequenas. Os homens de Gasperini caíram por 3 a 1 para o Real Madrid, mas Sturm Graz atingiu para estabelecer esse fim.

Notícias da equipe

Barça: Inigo Martínez, Marc-Andre Ter Stegen e Marc Bernal estão de fora. Dani Olmo é uma dúvida, embora Pedri deva estar em forma. Wojciech Szczesny poderia começar, apesar de um pesadelo em Lisboa, enquanto Gavi e Robert Lewandowski poderiam retornar ao XI.

Possível barco XI: Szczesny; Kounde, Cubarsi, García, Balde; Gavi, Casado, Pedri; Yamal, Raphinha, Lewandowski.

Atalanta: Odilon Kossounou e Gianluca Scamacca estão fora, enquanto Marten de Ron é questionável. Isak Hien pode retornar após uma proibição doméstica, enquanto Mateo Retegui está em uma forma quente e deve continuar.

Possível Atalanta XI: Carnecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Ruggeri, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic; Retting, Lookman.

Previsão

Isso deve ter alguns objetivos e emoções, mas um empate com os dois lados que marcam sons corretos. Escolher: Barca 2, Atalanta 2.

Canudo Equipamento GP C D L Arquivo Geórgia GD PTS 1 Liverpool 7 7 0 0 15 2 +13 21 2 Barcelona 7 6 0 1 26 11 +15 18 3 Arsenal 7 5 1 1 14 2 +12 16 4 Enterrar 7 5 1 1 8 1 +7 16 5 Atlético de Madrid 7 5 0 2 16 11 +5 15 6 AC Milan 7 5 0 2 13 9 +4 15 7 Atalanta 7 4 2 1 18 4 +14 14 8 Bayer Leverkusen 7 4 1 2 13 7 +6 13 9 Aston Villa 7 4 1 2 9 4 +5 13 10 Como Mônaco 7 4 1 2 13 10 +3 13 11 Feyenoord 7 4 1 2 17 15 +2 13 12 Lille 7 4 1 2 11 9 +2 13 13 Plugue 7 4 1 2 10 8 +2 13 14 Borussia Dortmund 7 4 0 3 19 1 +8 12 15 Bayern de Munique 7 4 0 3 17 11 +6 12 16 real Madrid 7 4 0 3 17 12 +5 12 17 Juventus 7 3 3 1 9 5 +4 12 18 céltico 7 3 3 1 11 10 +1 12 19 Psv 7 3 3 1 11 10 +1 12 20 Brugge Club 7 3 2 2 6 8 -2 11 21 Benfica 7 3 1 3 14 12 +2 10 22 PSG 7 3 1 3 10 8 +2 10 23 Sports cp 7 3 1 3 12 11 +1 10 24 Stuttgart 7 3 1 3 12 13 -1 10 25 Manchester City 7 2 2 3 15 13 +2 8 26 Dinamo Zagreb 7 2 2 3 10 18 -8 8 27 Shakhtar Donetsk 7 2 1 4 7 13 -6 7 28 Bolonha 7 1 2 4 3 8 -5 5 29 Esparta Praga 7 1 1 5 7 19 -12 4 30 RB Leipzig 7 1 0 6 8 14 -6 3 31 Girona 7 1 0 6 4 11 -7 3 32 Estrela vermelha 7 1 0 6 12 22 -10 3 33 Esquilo de resistência 7 1 0 6 4 14 -10 3 34 RB Salzburg 7 1 0 6 4 23 -19 3 35 Eslovan Bratislava 7 0 0 7 6 24 -18 0 36 Pessoal 7 0 0 7 3 23 -20 0

