Barcelona vs Real Madrid poderia ocorrer em Wembley: Relatório

Esperava -se que o acampamento de aniversário do Catalan Club fosse o apresentador do jogo.

Devido à confusão em torno da reconstrução do Camp Nou de 1,25 bilhão de libras em Barcelona, ​​o clássico pode acabar ocorrendo em Wembley.

Enquanto seu famoso campo local está experimentando uma renovação significativa, o clube espanhol joga no estádio olímpico na Catalunha há quase dois anos.

O Barcelona queria retornar ao Nou Camp antes do término da temporada, porque seria o local ideal para um possível confronto para o título de 11 de maio, com os rivais amargos Real Madrid.

No entanto, a notícia de que o campo de Nou provavelmente não termina antes da próxima temporada alterou os preparativos do Barça. O novo estádio está sendo construído sobre as fundações da areia antiga, que foi demolida em junho de 2023.

Mas, apesar de pagar 1,25 bilhão de libras para aumentar a capacidade de 99.354 para mais de 105.000, os chefes de Barcelona agora se preocupam com o acampamento NOU não serão feitos a tempo para o próximo clássico.

Ele os coloca para contemplar a vida sem base para o mês restante da temporada, com o contrato em sua casa de estádio olímpica interina que termina em abril. Uma extensão para o verão parece o melhor curso de ação.

No entanto, vários shows em maio, incluindo a apresentação de abertura do próximo tour europeu Rolling Stones, já venderam o estádio olímpico de 58.000 quadrados.

O Barcelona agora está considerando o potencial de jogar sua reunião contra o Real no exterior, depois de ter visto recentemente um confronto de dezembro contra o Atlético de Madri nos Estados Unidos.

Um clássico nos Estados Unidos sempre foi um objetivo dos executivos da Laliga, mas, dado o período atual, é muito improvável.

Em vez disso, os relatórios dizem que, como o Barcelona venceu sua primeira Copa da Europa em 1992, Wembley se tornou uma alternativa curinga. Devido à enorme capacidade do London Stadium, os apoiadores de ambas as equipes poderiam facilmente se encaixar no interior.

O jogo pode acabar sendo um título decisivo, porque o Barcelona quer fechar a diferença de sete pontos para os líderes da Liga Real antes disso. Nesta temporada, a equipe de Hansi Flick já derrotou seus oponentes três vezes e espera fazer uma varredura limpa de quatro vitórias.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.