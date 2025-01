Barcelona x Valência AO VIVO La Liga AO VIVO: quando e onde assistir

Transmissão do jogo Barcelona – Valencia AO VIVO La Liga: O Barcelona espera voltar às vitórias na La Liga quando enfrentar o Valência, que luta contra o rebaixamento. Depois de um início de campanha brilhante no campeonato, o Barcelona não conseguiu vencer os últimos quatro jogos da La Liga. No entanto, os gigantes catalães tiveram um desempenho brilhante na competição da taça, vencendo a Supercopa de Espana e garantindo a qualificação para os oitavos-de-final da UEFA Champions League. Eles contarão mais uma vez com os três atacantes Raphinha, Robert Lewandowski e Lamine Yamal para levá-los à vitória. vitória. Por outro lado, o Valência está na 19ª posição da tabela, a quatro pontos da segurança.

Detalhes da transmissão Barcelona x Valencia AO VIVO La Liga 2024/25 Transmissão ao vivo: confira onde e como assistir

Quando acontecerá o jogo Barcelona x Valência pela La Liga?

A partida do Barcelona pela La Liga contra o Valencia acontecerá na segunda-feira, 27 de janeiro (IST).

Onde acontecerá o jogo Barcelona x Valência pela La Liga?

O jogo do Barcelona pela La Liga contra o Valencia acontecerá no Estadi Olimpic Lluis Companys, em Barcelona.

A que horas começará o jogo Barcelona x Valencia pela La Liga?

A partida do Barcelona na La Liga contra o Valencia começará às 1h30 EST.

Quais canais de TV transmitirão ao vivo o jogo Barcelona x Valência pela La Liga?

O jogo do Barcelona na La Liga contra o Valência não será transmitido ao vivo na Índia.

Onde acompanhar a transmissão ao vivo do jogo Barcelona x Valencia pela La Liga?

O jogo Barcelona x Valencia pela La Liga será transmitido ao vivo no aplicativo e site GXR World.

