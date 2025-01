Basket fantasy: i primi tre riser di Heat senza Jimmy Butler

L’assenza di Jimmy Butler nella Miami Heat Line -ha inviato una squadra di shock wave, sia in campo che nel mondo del basket fantasy. Il futuro di Butler con il franchising è sospeso tre volte a gennaio. Poiché il termine del commercio della NBA si avvicina al 6 febbraio, si ipotizza che Miami potrebbe spostarsi dalla sua stella in avanti e, quando non interessa, è possibile che abbia giocato la sua ultima partita in uniforme termica.

Senza Butler, Miami ha spostato e creato nuove opportunità per diversi giocatori di intensificarsi e molti di loro hanno visto che i loro valori fantasy stavano aumentando con un maggiore uso e produzione. Per i gestori di fantasia, adattarsi a questi cambiamenti è la chiave, perché la stagione passerà agli ultimi mesi.

Ecco una visione del calore di tre giocatori, i cui valori di fantasia sono migliorati maggiormente in assenza di Butler.

Tyler Herro, PG/SG

Herro ha la migliore stagione della sua carriera con un colpo lungo. Ha una media di 24,1 ppg, 3,9 3pg, 5,6 rpg e 5,4 APG, tutti i voti migliori per lui. Queste figure si sono anche tradotte in Herro, che nella NBA nella NBA a Fantasy Points to the Game.

Gran parte di questo è stato raggiunto, con il miglior calore di Herro con Butler. In 20 partite senza Butler in questa stagione, le medie di Herro (25,0 ppg, 6,1 APG, 5,8 rpg) sono quasi due punti, più di 1,5 assistenza e un risveglio più alto rispetto a 24 partite giocate accanto a Butler (23,5 ppg, 4,8 APG, APG, 5.4 RPG). Quindi, con te, se il maggiordomo è sparito e un altro giocatore dell’impatto non viene portato per sostituirlo, Herro si blocca come i top-30 Hoop fantasy con la top 25 da raggiungere.

Ke’el Ware, c

Per coloro che sono cresciuti/leggendo i fumetti di Superman, sai che il suo vero nome è Kal El. Bene, il caldo in questa stagione è il benvenuto con un nome molto simile in Ke’el Ware. Senza Butler, la squadra è stata riconfigurata dall’élite, manipolando l’ala DO-Vše con Butler con accesso all’interno/esterno. Mentre Herro è la principale minaccia “all’aperto”, sugli articoli al coperto si è unito al Bam Adebayo per dare il calore del duo ad alta velocità che viene costruito.

Ware era impressionante in diretta nella Las Vegas Summer League, ma ha iniziato la sua stagione di nuovi arrivati ​​principalmente in panchina. La sua festa in crescita era all’inizio di questo mese, quando Heat ha abbinato Ware e Adebayo hanno cercato di rallentare Victor Wembanyama … e ha funzionato, con Enormi Game e Heat 21 di Ware.

Stilisticamente, Ware ha una combinazione di tiri a tre punti e blocco del tiro che rende giocatori come Myles Turner così preziosi nei circoli di basket fantasy e lo ha mostrato da quando ha iniziato a ottenere i minuti principali. A partire da questa partita contro Spurs, Ware in media 18,6 ppg, 9,8 rpg, 2,0 3pg e 1,8 bpg in 34,6 mpg nei suoi ultimi cinque viaggi. È ancora disponibile nel 72,0% della lega ESPN e, se è in campionato, dovresti prenderlo immediatamente. Si presume che Ware sarà uno dei primi 75 giocatori che si sposta in avanti con la top-50.

Jaime Jaquez Jr., SG/SF

Jaquez era sul mio radar di fantasia Hoops è entrato in questa stagione dopo che si è rivolto alla potente campagna All-Rookie la scorsa stagione. Durante la prima metà della stagione, tuttavia, Jaquez ha fatto un passo indietro. Dopo aver pubblicato 11,9 ppg a 28,2 mpg come nuovo arrivato Jaquez è sceso a 9,5 ppg a 23,8 mpg in 2.

Ma c’è stato un grande declino quando Butler ha giocato. In 21 partite con Butler Jaquez, solo 8,3 ppg e 2,2 APG a 21,2 mpg, ma in 19 partite senza Butler hanno prodotto Jaquez 10,9 ppg e 3,4 APG in 26,7 mpg.

In tutto l’album è un aumento del 25% delle opportunità e della produzione di Jaquez senza Butler. Almeno ottiene Jaquez (disponibile al 65,1% di ESPN Lig) sul radar come Fantasy Hoops Streamer al giorno e se può essere giocato per iniziare i minuti per la temperatura della sezione che ha ancora il tipo, ha il tipo. Adatto per l’uso nella posizione della flessione.

Cosa fare avanti

Aumenta i giocatori di calore dall’alto verso il basso.

Herro si rafforza come legittimo giocatore di fantasia per il quale farei scambiarmi se potessi prenderlo per il suo valore tipico. Aspettatevi che i precedenti livelli precedenti procedano in avanti.

Gli articoli dovrebbero essere generalmente contrassegnati. Scambia per esso se riesci a ottenerlo ai prezzi del “recente ritiro di default hot”. Il suo vero valore dovrebbe essere come “Starter Fantasy Hoops” ogni giorno, che avanza.

Potrebbe essere saggio sfruttare i giocatori di filo come Jaquez o Duncan Robinson (disponibili nell’84,0% di ESPN League) perché hanno uno streamer solidi o potenzialmente crescere in Fantasy Flex mentre Butler non gioca.