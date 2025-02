Basket Fantasy: Weekly Risers and Fallers Dr. E

Benvenuto questa settimana arrotondando i più grandi riser e paracadute nel basket fantasy!

Man mano che si svolge la stagione, la presentazione dei giocatori continua a scuotere la valutazione e l’impatto delle liste fantasy. Che si tratti di una stella di fuga che produce onde o un veterano di combattimento che perde terre, per il tuo successo fantasy è essenziale.

Questa disintegrazione settimanale enfatizzeremo i migliori artisti che stanno arrampicando le classifiche e quelli il cui valore sta scivolando, il che ti aiuterà a creare impostazioni più intelligenti.

Riser

Kyrie Irving, PG/SG, Dallas Mavericks (scritto nel 100% ESPN LIG)

Luka Doncic è ora ufficialmente una squadra Irving a Los Angeles Lakers. Irving avrà la palla nelle sue mani tonnellate del resto della stagione e avrà persone come Anthony Davis, PJ Washington, Daniel Gafford e Klay Thompson per dare la palla. Mav è attualmente ottavo nella classifica della Western Conference e ha ancora abbastanza forze di fuoco per fare la fine della stagione. I fan di Mavs corrono su per le colline dopo essere stati spezzati dal cuore di Luka, ma Irving dovrebbe vedere come il suo numero migliora senza dover condividere la palla con Doncic in futuro.

Zaccharie Risacher, SF/PF, Atlanta Hawks (17%)

Con De’andre Hunter e Bogdan Bogdanovic e Jalen Johnson per la stagione, Risacher dovrebbe essere pulito a causa di prendere i falchi. Mentre Caris Levert è stato portato per aiutare a portare l’onere in attacco, i movimenti di Atlanta indicano che guardano al futuro e ci sono rumori che Trae Young non è felice. Hawks ha una piccola opportunità, ma giocando a Risacher grandi minuti per il resto del viaggio e se Levert non lo spinge in panchina, i suoi numeri dovrebbero essere in aumento per il resto della stagione.

You Jerome, PG, Cleveland Cavaliers (13%)

Quasi tutti i grandi giochi di Jerome in questa stagione si sono verificati di notte quando Levert non ha giocato per Cavaliers. Ora che Levert è un falco, Jerome dovrebbe vedere il supporto in pochi minuti mentre è supportato da Darius Garland e Donovan Mitchell. Cavaliers ha aggiunto De’andre Hunter, ma è in avanti e non dovrebbe avere alcun impatto su Jerome. Jerome valeva la pena raggrupparsi in molti campionati di fronte a un commercio di levert, ma ora dovrebbe vedere un aumento della sua produzione, soprattutto se uno dei suoi compagni di squadra subisce lesioni.

Matas Buzelis, SF, Chicago Bulls (8%)

Buzelis ronza in silenzio a Chicago e giocò 29 mpg durante le sue ultime tre partite e segnò due numeri di digene in cinque partite dirette. È un grande tiratore e può aiutare i manager di fantasie in punteggio, riflessione, blocchi e 3 puntatori. Se rimane nel parco giochi tra 25-30 minuti nel gioco (ora dovrebbe avere una valanga in Sacramento), Buzelis ha la possibilità di esplodere durante la seconda metà della stagione. Prendilo subito prima che accada sul nome della famiglia dopo il weekend All-Star perché è la mia selezione vincere la competizione Dunk.

Nick Smith, SG, Charlotte Hornets (2%)

Lamelo Ball viene costantemente ferito, Brandon Miller è per la stagione e Vasily Micic è stato scambiato con il sole. Mentre Smith non è davvero una linea guida di punti, può giocare una posizione per Hornets, perché la palla potrebbe presto essere chiusa per la stagione. . Smith si è già riscaldato e ha segnato in ciascuna delle sue ultime tre partite tra 19 e 24 punti al 58% delle riprese con almeno quattro 3 a prova. Poteva avere la palla tra le mani molto più finché la palla era sfollata. Ora è un ottimo momento per prendere un volantino per Smith.

Dalton Knecht (18% scomposto) dovrebbe anche avere un ruolo importante per i calabri. Insieme a Smith, ora sta andando a salire quando è un’arma offensiva chiave per il resto del viaggio. Ottieni entrambi se puoi.

FALLER

Austin Reaves, PG/SG/SF, Los Angeles Lakers (92%)

Reaves è un grande giocatore nel bel mezzo di una stagione forte, ma aggiungendo Bows Doncic e Mark Williams tirano fuori la palla dalle mani della maggior parte delle notti. Avrà ancora un certo valore fantasy, ma è difficile scoprire come saranno i Lakers con LeBron e Luka che hanno bisogno della palla da tenere. È probabile che il ruolo di Reaves cambi: può diventare uno specialista a tre punti, spesso in piedi e guardare Doncic e James dribblare la palla. Mi aspetto che i numeri di Reaves cadano perché Doncic Soacques alla loro nuova squadra.

RJ Barrett, SG/SF/PF, Toronto Rapors (91%)

Non vediamo Brandon Ingram da due mesi, ma ci sono indicazioni che è sano e pronto a giocare per i rapaci. È un vero piccolo attaccante che sicuramente mangerà nei tocchi e nella produzione di Barrett, a condizione che Toronto lo gioca per il resto del percorso. Barrett, che è attualmente con uno shock, ha avuto un anno di carriera prima dell’infortunio e in media quasi 22,7 ppg insieme a massimi di carriera di 6,6 rpg e 5,7 APG. Sebbene sia possibile che lui e Ingram possano coesistere con Barrett che interpreta il Guardian, i suoi numeri dovranno semplicemente interferire con Ingram fortemente coinvolto nel crimine. Assicurati solo che Ingram sia sano e gioca prima di estrarre la spina su Barrett.

Khris Middleton, SF, Washington Wizards (52%)

L’elenco di Middleton era già troppo in alto a Milwaukee e spesso tornava in avanti per i maghi dei carri armati. Sebbene sia difficile fidarsi di Middleton, ora stanno cercando di essere spento per la stagione quando nove maghi vincenti guardano verso la lotteria del Draft NBA. I maghi devono sviluppare giovani talenti come Bila Coulibaly, Oknawn George, Justin Champagnie e Alex Sarr, quindi è difficile vedere Middleton guadagnare grandi minuti per tenerli fuori dal pavimento. Troverai un’immaginazione più stabile sul filo per rinunciare alla tua lega.

De’andre Hunter, SF/PF, Cleveland Cavaliers (32%)

La grande stagione di Hunter ad Atlanta si è fermata giovedì con la notizia che è stato scambiato con Cleveland. Mentre Hunter ora ha la possibilità di vincere il campionato, dovrà condividere la palla con Donovan Mitchell, Darius Garland e Max Strus. Hunter è stato bloccato nel ruolo del sesto uomo di Atlanta ed è stato candidato per il sesto uomo dell’anno, ma ora dovrà adattarsi ai nuovi compagni di squadra e un nuovo ruolo per la migliore squadra di squadra. È difficile vedere come la produzione precedente di 19 PPG corrisponda a quasi tre 3-out per la sua nuova squadra, anche se dovrebbe comunque valere la pena raccogliere fino a quando non vediamo come si svolge la rotazione a Cleveland.

Stephon Castle, PG/SG, San Antonio Spurs (29%)

Gli Spurs hanno iniziato il nuovo arrivo De’aaron Fox insieme a Chris Paul nella sua prima partita insieme a mercoledì. Castle è uscito dalla panchina e ha ottenuto 11 punti in soli 20 minuti – è solo le dimensioni di una partita, ma se Spurs continua e Paul insieme il castello avrà difficoltà a ottenere abbastanza minuti per avere un impatto sull’immaginazione. C’è la possibilità che il castello possa finire con la prima unità se demotheranno Paul o Harrison Barnes, ma per ora, la freccia di Castle sembrerebbe scendere dopo aver giocato bene a gennaio.