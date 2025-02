Basquete feminino da Carolina do Sul no Texas: Como ver Dawn Staley Defenders em Austin

Duas das melhores equipes da praça feminina de basquete antes do início do Super Bowl no domingo. A Carolina do Sul venceu 17 jogos consecutivos e persegue seu terceiro título nacional em quatro anos. Os Lonhorns venceram 16 dos últimos 17 e estão comandando o respeito em sua primeira campanha na SEC.

Como ver o número 2 da Carolina do Sul no número 4 do Texas

Local: Moody Center – Austin, TX.

Hora: 14:00 ET DOMINGO

TV: ESPN

Transmissão: Fubo (tente de graça)

Vendo pessoalmente? Obtenha ingressos no StubHub

Essas equipes se reuniram em 12 de janeiro, com a Carolina do Sul vencendo por 67 a 50 em Columbia. A estrela do Texas, Madison Booker, foi incomodada em um tiroteio 3 por 19 e os Longhorns fizeram apenas um triplo. Sania Feagin tinha seis quarteirões para os Gamecocks.

Os Gamecocks lideram o país, tanto a força da programação quanto a simples qualificação na referência de basquete. Eles estão passando por todos os confrontos da conferência: a equipe do Dawn Staley está disparando 48,1 % e os oponentes da SEC apenas 33,6, com um diferencial de ponto médio de 24,1.

O aluno do primeiro ano, Joyce Edwards, é um artilheiro confiável e um jogador talentoso. Legenda do programa e WNBA A’ja Wilson MVP disse que Edwards é Já brincando com um coeficiente intelectual de um profissional.

É uma roupa equilibrada e profunda da Carolina do Sul. Os dois melhores artilheiros saem do banco, com Edwards se juntando ao segundo ano estudante Milaysia Fulwiley. Tessa Johnson adiciona fotos de 3 pontos de dinamite com a segunda unidade e o atacante de partida Chloe Kitts é uma força no vidro ofensivo.

O Texas é um candidato ao título por si só. Os longchrorns de Vic Schaefer são o segundo no sistema de qualificação simples acima mencionado.

Madison Booker está realmente sendo lançada para sua segunda temporada para o Lonchorns, principalmente mais eficiente do que o esforço americano do ano passado. Ela marcou seu ponto de corrida número 1.000 na demolição de Vanderbilt. O atacante do sexto ano Taylor Jones é um bloqueador de tiro disruptivo. Enquanto isso, o sênior Tori Harmon tem uma média de 2,5 roubos por jogo.

Corrente do comerciante de Sabreena 2025 WNBA Mock Draft:

“O sol tem necessidades de cima para baixo da lista, e o melhor jogador disponível aqui (pelo menos, em nível nacional) é Te-Hina Paopao, um guarda combinado que é uma sessão de luzes e adicionou uma dieta constante de flutua nesta temporada. Ela também se tornou uma boa defensora desde que se transferiu para a Carolina do Sul e tem muita experiência no grande jogo jogando pelos defensores nacionais.

Este artigo apareceu originalmente em O Atlético.

Gamecocks da Carolina do Sul, Texas Lonhorns, Basquete da Universidade, apostas esportivas

2025 A empresa de mídia atlética