Basquete incomparável: programação completa, Tip Times, onde assistir, canal de TV como a Nova Liga já está em andamento

A semana 2 do Unmatched foi inclinada na sexta-feira com um confronto entre Phantom BC e Mist BC BC e Satou, e Satou acendeu Sabally Phantom na coluna das vitórias com um esforço de 29 pontos que resultou em uma vitória por 74-69. O Phantom BC melhorou para 1-2 no jogo de sábado contra o Moon Owls, enquanto o Mist BC pretende obter sua primeira vitória contra o Rose BC naquela mesma noite.

Vinyl BC e Laces BC colocaram seus recordes de invencibilidade em jogo na ação da copa na noite de sexta-feira. Dearica Hamby ajudou a manter o recorde do Vinyl BC intolerável ao marcar 18 pontos, o recorde da equipe, além de quatro roubos de bola e oito rebotes na vitória por 83-79. Tiffany Hayes foi excelente na derrota do BC Cordons, marcando 26 pontos ao derrubar quatro de suas oito tentativas de 3 pontos.

Classificações de poder do jogador incomparáveis: Naphesa Collier começa no topo depois de dominar a semana 1 Jack Maloney

A temporada regular do Undivaled vai até 10 de março, com o tão aguardado torneio 1 contra 1 agendado para 10, 13 e 14 de fevereiro. Os playoffs de eliminação única de quatro equipes começarão com as semifinais em 16 de março e o campeonato em 18 de março.

Semana 1

Todos os tempos ET e todos os jogos também serão transmitidos no Max.

Sexta-feira, 17 de janeiro

Corujas Lunares 84 AC, Névoa AC 80

Vinil BC 79, Rosa BC 73

Sábado, 18 de janeiro

Cadarços, 86, Fantasma 48

Corujas da Lua 79 AC, Rosa 70 AC

Segunda-feira, 20 de janeiro

Vinil BC 84, Fantasma BC 71

Lácios AC 63, Névoa AC 43

Semana 2

Todos os tempos ET e todos os jogos também serão transmitidos no Max.

Sexta-feira, 24 de janeiro

Fantasma BC 74, Névoa BC 69

Cadarços BC 83, vinil BC 79

Sábado, 25 de janeiro

Névoa BC vs. Rosa BC, 18h – Trutv

Corujas da Lua BC vs. Fantasma BC, 19h – Trutv

Segunda-feira, 27 de janeiro

Vinil BC vs. Corujas Lunares BC, 19h30 – TNT

Rosa BC vs. Laços BC, 20h30 – TNT

Semana 3

Todos os tempos ET e todos os jogos também serão transmitidos no Max.

Sexta-feira, 31 de janeiro

Fantasma BC vs. Rosa BC, 19h15 – TNT

Lácios BC vs. Taças Lunares BC, 20h15 – TNT

Sábado, 1º de fevereiro

Névoa BC vs. Vinil BC, 18h – Trutv

Rosa BC vs. Laces BC, 19h – Tru TV

Segunda-feira, 3 de fevereiro

Névoa BC vs. Fantasma BC, 19h30 – TNT

Corujas da Lua BC vs. Vinil BC, 20h30 – TNT

Semana 4

Todos os tempos ET e todos os jogos também serão transmitidos no Max.

Sexta-feira, 7 de fevereiro

Fantasma BC vs. Corujas Lunares BC, 19h15 – TNT

Névoa BC vs. Rosa BC, 20h15 – TNT

Sábado, 8 de fevereiro

Vinil BC vs. Laces BC, 18h – Trutv

Corujas da Lua BC vs. névoa BC, 19h – trutv

Segunda-feira, 10 de fevereiro

Torneio 1 contra 1, 19h-TBD

Quinta-feira, 13 de fevereiro

Torneio 1 contra 1, 18h30-TBD

Semana 5

Todos os tempos ET e todos os jogos também serão transmitidos no Max.

Sexta-feira, 14 de fevereiro

Torneio 1 contra 1, 19h30-TBD

Terça-feira, 18 de fevereiro

Vinil BC vs. Rosa BC, 19h30 – TNT

Lácios BC vs. Fantasma BC, 20h30 – TNT

Semana 6

Todos os tempos ET e todos os jogos também serão transmitidos no Max.

Sexta-feira, 21 de fevereiro

Rosa BC vs. Corujas Lunares BC, 19h15 – TNT

Vinil BC vs. Névoa BC, 20h15 – TNT

Sábado, 22 de fevereiro

Corujas da Lua BC vs. Cadarços BC, 18h – Trutv

Fantasma BC vs. Vinil BC, 19h – Trutv

Segunda-feira, 24 de fevereiro

Rosa BC vs. Fantasma BC, 19h30 – TNT

Névoa BC vs. Laços BC, 20h30 – TNT

Semana 7

Todos os tempos ET e todos os jogos também serão transmitidos no Max.

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Cordos BC vs. Vinil BC, 19h15 – TNT

Fantasma BC vs. Névoa BC, 20h15 – TNT

Sábado, 1º de março

Vinil BC vs. Corujas Lunares BC, 18h – Trutv

Rosa BC vs. Névoa BC, 19h – Tru TV

Segunda-feira, 3 de março

Lácios BC vs. Rosa BC, 19h30 – TNT

Corujas da Lua BC vs. Fantasma BC, 20h30 – TNT

Semana 8

Todos os tempos ET e todos os jogos também serão transmitidos no Max.

Sexta-feira, 7 de março

Fantasma BC vs. Laces BC, 19h15 – TNT

Corujas da Lua BC vs. BC rosa, 20h15 – TNT

Sábado, 8 de março

Lácios BC vs. Névoa BC, 18h – Tru TV

Vinil BC vs. Fantasma BC, 19h – Tru TV

Segunda-feira, 10 de março

Névoa BC vs. Corujas Lunares BC, 19h30 – TNT

Rosa BC vs. Vinil BC, 20h30 – TNT

Semana 9 (eliminatórias)

Todos os tempos ET e todos os jogos também serão transmitidos no Max.

Domingo, 16 de março

Semifinal 1: A definir vs. A definir, 19h15 – A definir

Semifinal 2: A definir vs. A definir, 20h15 – A definir

Segunda-feira, 18 de março

Final: TBD vs. A definir, 19h30 – A definir

Classificação